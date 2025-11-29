丸の内に物産展が集合！ 一万円札の渋沢栄一が繋ぐ全国「うまいもの」巡り

12月11日（木）・12日（金）の2日間、東京商工会議所本部１階 多目的スペース（丸の内二重橋ビル）にて、「渋沢栄一と一万円札ゆかりの地 地域特産物産展」を開催します。

今回は、渋沢翁ゆかりの地である北海道清水町観光協会、宮城ふるさとプラザ、埼玉県深谷市・埼玉産直センター、株式会社にしき堂 福山、北九州商工会議所・公益財団法人 北九州観光コンベンション協会、東京商工会議所のほか、福沢諭吉生誕の地である大分県中津市が出展します。

物産展では、旬の農産品やスイーツ等の名産品を販売します。また、会場内では渋沢翁や一万円札と各地のゆかりを紹介したポスター展示も実施します。

当所では初代会頭である渋沢翁が新一万円札の肖像になる旨が発表された2019年から、その功績と精神を幅広い世代に普及するため、渋沢記念事業を実施してまいりました。本物産展は同事業の一環として、2021年度より開催しています。どなたでもお越しいただけますので、是非この機会にご来場ください！

渋沢栄一と一万円札ゆかりの地 地域特産物産展

日時：2025年12月11日（木）・12日（金）11:00～18:00 ※売り切れ次第終了

会場：東京商工会議所１階 多目的スペース（千代田区丸の内3-2-2丸の内二重橋ビル）