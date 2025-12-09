Epic Gamesが運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」内で遊べるゲームモード「LEGO Fortnite Odyssey（レゴ フォートナイト オデッセイ）」において、大型アップデートの予告が行われている。

「レゴ フォートナイト オデッセイ」は、広大なオープンフィールドを舞台に建築や戦闘を楽しめる無料のサバイバルクラフトゲーム。2023年に配信開始され、根強いファンを獲得した人気のゲームモードだ。

そんな本作において、一部のインフルエンサー宛てにメッセージが届いている。いわく「12月11日（米国時間）の次回アップデート」におけるティーザー画像のパズルピースを配布しているというのだ。

公式からティザーの一部と、素敵なメッセージを頂きました🧩

こんな風に言っていただけて本当に嬉しいです。次も精一杯作ります！

Received a teaser puzzle piece and a wonderful message from the official team! 🧩#LEGOFortnite#Ninjagopic.twitter.com/9Mvth5bf32 — 化け猫 / Bakeneco (@bakeneco299) December 6, 2025

画像のピースからは、お城のような壁や和風の装飾、見覚えのない色合いの植物などが確認できる。また、ゲーム内では時折「ドラゴン」が次元の裂け目を通って出現する演出も追加されており、新たなバイオーム（環境、島）やボスが追加されるのではないかと期待が高まっている。

この2年間で「レゴ フォートナイト オデッセイ」はアップデートを重ね、初期とは別ゲームのように変わっている（空腹ゲージの撤廃、ヒーロー武器の追加など）。この年末はさらにアップデートされるであろう「レゴ フォートナイト」を再び起動し、遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Epic Games Store）／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。