「レゴフォートナイト」大型アプデか!?　ティーザー画像がSNSで拡散

文●Zenon／ASCII

アップデートで新バイオーム来るか!?（ゲーム内ロビーより）

　Epic Gamesが運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」内で遊べるゲームモード「LEGO Fortnite Odyssey（レゴ フォートナイト オデッセイ）」において、大型アップデートの予告が行われている。

　「レゴ フォートナイト オデッセイ」は、広大なオープンフィールドを舞台に建築や戦闘を楽しめる無料のサバイバルクラフトゲーム。2023年に配信開始され、根強いファンを獲得した人気のゲームモードだ。

　そんな本作において、一部のインフルエンサー宛てにメッセージが届いている。いわく「12月11日（米国時間）の次回アップデート」におけるティーザー画像のパズルピースを配布しているというのだ。

　画像のピースからは、お城のような壁や和風の装飾、見覚えのない色合いの植物などが確認できる。また、ゲーム内では時折「ドラゴン」が次元の裂け目を通って出現する演出も追加されており、新たなバイオーム（環境、島）やボスが追加されるのではないかと期待が高まっている。

すごい音がして空を見てみると

ど、ドラゴンだー！

悠々と大空を飛ぶドラゴン、かっこいいー！

　この2年間で「レゴ フォートナイト オデッセイ」はアップデートを重ね、初期とは別ゲームのように変わっている（空腹ゲージの撤廃、ヒーロー武器の追加など）。この年末はさらにアップデートされるであろう「レゴ フォートナイト」を再び起動し、遊んでみてはいかがだろうか。

現在のゲーム内UI。ライフはハートの個数制からゲージ制（数値）になり、食べ物は回復ないし補助効果用アイテムになった

 

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）
ジャンル：アクション
開発・運営：Epic Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Epic Games Store）／Android
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

