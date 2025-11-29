有楽町にある「宮城ふるさとプラザ」の人気ランキング2位は「喜久福」！　では1位は…？

そろそろふるさと納税の季節ですね。グルメをはじめ魅力的な返礼品が多くて悩む方も多いのではないでしょうか。そこで今回は交通会館地下1階の宮城県アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の人気ランキングをご紹介！ 返礼品探しの参考になるかもしれません。

人気漫画『呪術廻戦』で取り上げられて以来、すっかり宮城の人気のおみやげとなった「喜久福」ですが、ランキングでは惜しくも第2位。では、気になる1位の商品は？

宮城の美味しいものは牛タンだけじゃない

「宮城ふるさとプラザ」の人気商品ランキングが発表されました。

1位 榮泉堂 バター最中

ゲランド塩を効かせたバターがクセになる人気商品。甘すぎるものが苦手な方からも好評の最中です。

2位 お茶の井ヶ田 喜久福ずんだ生クリーム

生クリームと餡をやわらかい薄皮餅で包んだ仙台銘菓。「抹茶」や「ほうじ茶」など4種のうち、特に人気は仙台名物「ずんだ」。生クリームとずんだ餡のバランスが絶妙！

3位 白謙蒲鉾店 極上笹かまぼこ

大正元年創業の老舗が手掛ける、仙台土産の定番「笹かまぼこ」。 石巻近海で捕れた高級魚キチジを使った、肉厚でブルンとした弾力と魚の旨みが際立つなめらかな舌触りが特徴です。

4位 定義とうふ店 三角定義油揚げ4枚入

宮城県のソウルフード。大きな三角形と厚みのある見た目が特徴で、外は香ばしく、中はふんわりジューシー。醤油と七味で召し上がれ。

5位 甘仙堂 くるみゆべし

米どころ宮城県の上質なもち米生地に、胡桃を練りこんだ和菓子。 もちもちとした生地と胡桃の食感、独特の風味が楽しめます。 ゆべし（柚子餅）は文字どおり柚子を使った物が多いですが、東北地方では柚子を使わないゆべしが伝統的。

宮城ふるさとプラザ

住所：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館地下1階

営業時間：10:30～19:30（土日祝 10:30～19:00）

定休日：なし

※年末年始を除く