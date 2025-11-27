これからは丸の内でお文具といっしょ～♪　癒やしの文具やぬいぐるみなどを販売する常設店舗がオープン

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「お文具といっしょ」キービジュアル

　アニメを見ていると流れる「お文具といっしょ～♪」のCM。あのキャラクターは「お文具さん」といって、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる”のだそう。確かにゆるキャラっぽい感じです。白いお文具さんのほかにもいるよな…と思って調べたら、「プリンさん」「名も無き者」「猫さん」など6人（人？）がいるようです。知らなかった…。

　そんな「お文具といっしょ」の常設店舗が丸善 丸の内本店にオープンしました。

ほんわりもちもちのフォルムがかわいい

　丸善 丸の内本店に「お文具といっしょ」の常設店舗がオープンしました。12月3日から1年間の期間限定です。

お文具といっしょ ぬいぐるみくじ
1回 ￥1,500（税込）

「お文具といっしょ」 ぬいぐるみくじ

　1等から3等で大きさの違うお文具さんのぬいぐるみが当たるくじ。なんとハズレなし！

お文具といっしょ ネームステッカー
1回 ￥500（税込）

「お文具といっしょ」ネームステッカー

　自分だけのオリジナルネームステッカーが作れます。オリジナルデザインは数種類用意。

　そのほかにもオリジナル絵柄のジェットストリームをはじめ、ここでしか買えない限定グッズが並びます。また、オープン記念として、税込3,300円以上購入するとホログラムステッカーもプレゼント中。キラキラしてかわいい！

「お文具といっしょ」ジェットストリーム

ジェットストリーム

「お文具といっしょ」コーヒードリッパー

コーヒードリッパー

「お文具といっしょ」ホログラムステッカー

ホログラムステッカー

お文具といっしょ
期間：2025年12月3日（水）～
場所：丸善 丸の内本店 4階（東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ）
営業時間：9:00～21:00

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト