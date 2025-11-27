みんなで集まる年末年始にシェアして食べたいチョコたっぷりの「バタークグロフ」

全国各地の催事で人気を誇る「Butter Butler（バターバトラー）」。12月にはJR東京駅で2つの催事店舗が展開されますが、なんとこの2店舗限定の商品が登場します！ クリスマスや帰省など、みんなで集まる機会の多いこの季節にぴったりの、シェアして楽しみたいスイーツです。

バター×ショコラの贅沢な味わい

「Butter Butler（バターバトラー）」は、2025年12月1日(月)～2026年2月23日(月)の期間に「バターバトラー JR東京駅改札内新幹線北乗り換え口前」、2025年12月26日(金)〜2026年1月9日(金)の期間に「バターバトラー JR東京駅スクエアZERO」を出店します。この2つの催事店限定商品として、「バタークグロフ（ショコラ）」を新発売。

バタークグロフ（ショコラ）

価格：1個 ￥1,512（税込）

※各日数量限定の為、なくなり次第終了

バターの豊かな香りとコクに、ショコラの深みが重なる、贅沢な味わいのクグロフ。生地には、ニュージーランドでつくられたグラスフェッドバター※を使用し、しっとりと焼き上げました。なめらかなショコラのトッピングに、カリッと香ばしいアーモンドを添えた、ここでしか出会えない特別なひと品です。

バターバトラー JR東京駅改札内新幹線北乗り換え口前

出店期間：2025年12月1日(月)～2026年2月23日(月)

住所：東京駅千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅改札内新幹線北乗り換え口前

営業時間：8:00～21:00（最終日21:00閉店）

バターバトラー JR東京駅スクエアZERO

出店期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月9日(金)

住所：東京駅千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅改札内 スクエアZERO

営業時間：8:00～22:00（最終日20:00閉店）