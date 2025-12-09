アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第35回
定番の旨さ！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」が8％オフの4,994円。Amazonタイムセールでお得に
2025年12月09日 21時00分更新
「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
今回のセールでは、過去価格4,994円のところ、8％オフの4,598円で販売されています。過去価格と比較すると、396円もお得になります。
1本あたりの価格に換算すると約192円となり、まとめ買いをする絶好の機会となっています。
「サッポロ生ビール 黒ラベル」の特徴
「サッポロ生ビール 黒ラベル」は、サッポロ独自の「旨さ長持ち麦芽」を一部使用し、黒ラベルならではの「麦のうまみと爽やかな後味のベストバランス」の実現にこだわっています。
麦のうまみと爽やかな後味のバランス、そして白く美しいクリーミーな泡を目指しており、どんな料理と合わせても相性の良いバランスの取れた味わいといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本」が、今だけのお得な価格で手に入るチャンスです。
1本あたり約192円という価格は、日常的に黒ラベルを飲む人はもちろん、いつもとは違うビールを試したい人にとっても魅力的な価格ではないでしょうか。
現在開催中のAmazonタイムセールで、ぜひこの機会を逃さず、お得に「サッポロ生ビール 黒ラベル」をまとめ買いしましょう！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
