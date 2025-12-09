アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第33回
Amazonタイムセールで本麒麟が19％オフ。48本セットがまとめ買い価格に
2025年12月09日 01時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
本麒麟500ml×48本がAmazonタイムセールで割引価格に
本麒麟 キリン ビール500ml×48本（2ケースセット）が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格1万1,296円に対して19％の割引が適用され、9,098円で販売されています。1本あたりの価格は190円となります。
「本麒麟 キリン ビール500ml×48本」の特徴
Amazon商品ページより
キリン伝統のドイツ産ヘルスブルッカーホップを使用し、爽やかで上質な苦みと、長期低温熟成による調和のある味わいが特徴だとしています。
大麦を増量することで力強い飲みごたえを持たせ、雑味を抑えた仕上がりといいます。醸造工程の見直しにより、原料配合や発酵工程が適正化され、「より飲み飽きない」味わいに進化したとしています。アルコール度数は6％です。
まとめ：19％オフでまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、本麒麟500ml×48本セットが19％オフで販売されています。
大容量セットを買いやすい価格で入手できる機会となっているため、まとめ買いを検討している人はこのタイミングを活用してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
