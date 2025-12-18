Nintendo SwitchとNintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch 2の3種に対応！

ゲームセンターの“レバーとボタン操作の楽しさ”をSwitchで！ゲオ限定「レトロアーケードドック」が発売

文●ミヤザキ／ASCII

「レトロアーケードドック」製品画像

　ゲオホールディングスのグループ会社であるゲオストアは12月18日、ディスプレー一体型コントローラードック「レトロアーケードドック（GRFDSW2_RADBK）」をゲオ公式インターネット通販（EC）サイト「ゲオオンラインストア」にて発売。

　また、2025年12月19日より全国のゲオショップ約400店舗にて順次販売する。価格は、8778円。

　本製品は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch本体をセットするだけで、懐かしのアーケードゲーム筐体のようなスタイルでのゲーム操作を可能にする製品。レバー（アーケードジョイスティック）を倒すカチカチとした感触や、ボタンを叩く音など、通常のコントローラーでは味わえない「ゲームセンターの感覚」を自宅で手軽に再現できる。

　海外のゲーム見本市やメディアでも取り上げられ、レトロゲームファンの間で話題となっている「ディスプレー一体型ドック」の外装を、ゲオ限定モデルとしてマットなオールブラックの落ち着いたデザインに仕上げている。

※本製品はゲオのオリジナル商品であり、任天堂のライセンス製品ではありません
※Nintendo Switchは任天堂の商標です

「レトロアーケードドック」製品画像

■ゲオ限定「レトロアーケードドック（GRFDSW2_RADBK）」製品特長

●Nintendo Switch 2を含む3機種に対応

　「Nintendo Switch」「Nintendo Switch（有機ELモデル）」に加え、最新機種の「Nintendo Switch 2」にも対応。機種にあわせて付属のコンソールトレイを交換し、各本体をはめ込むだけですぐにゲームを遊ぶことができる。

●レバーとボタンで、小さくても本格的なアーケード操作

　レバーと8つのアクションボタンを搭載。指先から伝わるスイッチの感触や操作音で、ゲームセンターで夢中になった「あの頃の楽しさ」を再現。レバーは、3つのモード（LS：左スティックモード、DP：十字キーモード、RS：右スティックモード）に切り替え可能だ。

　とくに、4方向操作になるDPモードは、レトロゲームの操作に適している。また、アクションボタンは個別にターボモード（連射）の設定が可能で、シューティングゲームに最適だ。

●インテリアに溶け込むデザイン

　ロゴや柄を一切排除したマットなオールブラックのデザインを採用。落ち着いた外装で、部屋のインテリアにも自然に馴染む。

パッケージ画像

【製品概要】

製品名：レトロアーケードドック
型番：GRFDSW2_RADBK
取扱店舗：全国のゲオショップのうち対象の約400店舗
　　　　　※取り扱いの有無については各店舗でご確認ください
販売開始日：
　ゲオオンラインストア：発売中（2025年12月18日）
　店頭：2025年12月19日から順次
価格：8778円
カラー：ブラック
付属品：左サイドパネル、右サイドパネル、トップパネル、背面パネル、Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）用コンソールトレイ、Nintendo Switch 2用コンソールトレイ、Type-C to USB-Aケーブル（ゲーム機アップデート対応用）、取扱説明書兼保証書（6ヵ月）
ゲオオンラインストア製品ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g508515601/

