スイートポテト味が「キャラメル菓子への異常な愛情」に対する”完璧な回答（アンサー）”だった件

キャラメル菓子に不断の愛情を注ぐキャラメル菓子専門店「CARAMER」。そのCARAMERがたどり着いた正解のひとつが、この冬の期間限定のスイートポテト味。

実店舗は横浜に1店舗しかない「CARAMER」ですが、今なら東京駅丸の内地下北口改札前に12月16日（火）までの期間限定で出店中で、今なら東京駅で買えてしまうんです！ そりゃみんな買っておくでしょ。

キャラメルスイーツ好き、フロランタン好きは今すぐGO

12月16日（火）まで、東京駅丸の内地下北口改札前に「CARAMER」が期間限定で出店中です。

キャラマーサンド

￥756（3個入）、￥1,350（5個入）、￥2,700（10個入）、￥3,456（14個入）※各税込

1番人気の「キャラマーサンド」は、香ばしく華やかな甘さのアーモンドフロランタンとバターサブレで、とろけるキャラメルをサンドしたスイーツ。芳醇なバターと香ばしいアーモンド、そしてとろけるキャラメルとチョコレートがたまらない！

キャラマーサンド スイートポテト

￥567（2個入）※税込

さつまいもとバター、生クリームを合わせて炊き上げたスイートポテトキャラメルをサンドした「キャラマーサンド スイートポテト」。スイートポテトのようにやわらかな甘さがキャラメルと重なり、上品な味わいが楽しめます。

CARAMER

期間：2025年11月27日（木）～12月16日（火）

場所：東京駅 丸の内地下北口改札前