野菜不足の現代人に救世主！　サラダが総額2,000円引き

日々の食事、忙しい毎日のなかだと手軽なものばかり食べて、野菜が不足したメニューになりがちですよね。そんな時、野菜をたくさん食べられるサラダは救世主！ 美味しいカスタムサラダで人気の「クリスプサラダワークス」が新たに常盤橋タワーに出店します。オープン記念のクーポンも配布されるので、お得にサラダが食べれちゃう！

「クリスプサラダワークス 常盤橋タワー店」オープン

「クリスプサラダワークス 常盤橋タワー店」が、2025年12月18日（木）にオープンします。

オープンを記念して、常盤橋タワー店限定クーポンも配布。お得にサラダが楽しめます。

常盤橋タワー店オープン記念クーポン

総額2,000円（400円×5回分）OFF

コード：hellotokiwa

利用期限：2025年12月18日（木）～2026年1月31日（土）

利用回数：期間内に5回利用可能

利用条件：常盤橋タワー店限定、キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可

クリスプサラダワークス 常盤橋タワー店

オープン日：2025年12月18日（木）

住所：東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー B1F

営業時間：平日・土日祝 11:00～23:00（L.O.22:00）