野菜不足の現代人に救世主！ サラダが総額2,000円引き
日々の食事、忙しい毎日のなかだと手軽なものばかり食べて、野菜が不足したメニューになりがちですよね。そんな時、野菜をたくさん食べられるサラダは救世主！ 美味しいカスタムサラダで人気の「クリスプサラダワークス」が新たに常盤橋タワーに出店します。オープン記念のクーポンも配布されるので、お得にサラダが食べれちゃう！
「クリスプサラダワークス 常盤橋タワー店」オープン
「クリスプサラダワークス 常盤橋タワー店」が、2025年12月18日（木）にオープンします。
オープンを記念して、常盤橋タワー店限定クーポンも配布。お得にサラダが楽しめます。
常盤橋タワー店オープン記念クーポン
総額2,000円（400円×5回分）OFF
コード：hellotokiwa
利用期限：2025年12月18日（木）～2026年1月31日（土）
利用回数：期間内に5回利用可能
利用条件：常盤橋タワー店限定、キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可
クリスプサラダワークス 常盤橋タワー店
オープン日：2025年12月18日（木）
住所：東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー B1F
営業時間：平日・土日祝 11:00～23:00（L.O.22:00）
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。