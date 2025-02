真島吾朗と大海原を冒険!『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』が本日発売

セガは2月21日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』(以下、龍が如く8外伝)を、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)で発売。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6930円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ローンチトレーラー【2025年2月21日発売】

『龍が如く8外伝』は真島吾朗を単独主人公とし、『龍が如く8』の後の世界を描いた完全新作のアクションアドベンチャー。舞台は島、そして……海。真島率いる「ゴロー海賊団」の海賊船「ゴロー丸」で大海原を冒険する。爽快で新しいバトルアクションに加えて、船同士で戦う「海賊バトル」や、やり込み要素満載の多数のプレイスポットを楽しめる。

また、松田賢二さん、ファーストサマーウイカさん、青木崇高さん、秋山竜次さん(ロバート)、谷田歩さん、大東駿介さんといった豪華俳優陣が魅力的な新キャラクターを演じている。

■DLC

魅力的な追加衣装、海賊バトルをさらに楽しめる追加船員、海賊船「ゴロー丸」の見た目を変更できる特別なパーツセット、人気カラオケ楽曲など、さまざまな内容のDLCも本日より配信中。

単品販売だけでなく、デジタル版本編とDLCがセットになった「デラックス・エディション」や、スタンダード・エディションを「デラックス・エディション」へアップグレードすることができる「デラックスアップグレード」も配信している。

<ラインナップ>

【『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』通常版】

価格:6930円

内容:『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』本編

【『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』真島吾朗コンプリートボックス】

価格:1万9800円

内容

●『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』本編

●真島吾朗危機一発 ジュニア

●真島吾朗の眼帯レプリカ

●『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』アクリルアートボード(A4サイズ)

●描き下ろし特製BOX

●DLC「デラックスアップグレード」プロダクトコード

【『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』スタンダード・エディション】

価格:6930円

内容:『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』デジタル版本編

【『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション】

価格:8690円

内容:

●『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』デジタル版本編

●デラックスアップグレード

【デラックスアップグレード】

価格:2310円

内容:

●レジェンダリー海賊クルーパック

●レジェンダリーコーディネートパック

●ゴロー丸スペシャルカスタマイズパック

●カラオケ楽曲&BGM追加パック

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション紹介動画

<追加DLC概要>

●レジェンダリー海賊クルーパック(単品販売価格:1650円)

桐生一馬や堂島大吾といったシリーズ人気キャラクターが、ゴロー海賊団の船員に加わるセット。

<「レジェンダリー海賊クルーパック」収録内容>

・最強海賊クルーセット

・魂は共に!親父の激励支援部隊セット

●レジェンダリーコーディネートパック(単品販売価格:550円)

主人公の真島吾朗が、桐生一馬や冴島大河など歴代シリーズ人気キャラクター衣装や、本作オリジナルのTシャツに着替えることができるセット。

<「レジェンダリーコーディネートパック」収録内容>

・なりきりセットアップセット

・スペシャルTシャツセット

●ゴロー丸スペシャルカスタマイズパック(単品販売価格:550円)

海賊船「ゴロー丸」の見た目を変更できるパーツセット。桐生一馬や春日一番といった人気キャラクターをモチーフとしたデザインになる。

<「ゴロー丸スペシャルカスタマイズパック」収録内容>

・桐生一馬デザインカスタマイズセット

・春日一番デザインカスタマイズセット

・堂島大吾デザインカスタマイズセット

・RGG Studio(龍が如くスタジオ)デザインカスタマイズ一式

●カラオケ楽曲&BGM追加パック(単品販売価格:550円)

カラオケに楽曲「真島建設社歌」が追加されるほか、カラオケ定番の人気曲を歩きながらBGMとして流すことができるアイテム「CD」のセットが入手できるパック。

<「カラオケ楽曲&BGM追加パック」収録内容>

・カラオケ追加楽曲

・BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット

このほか、下記DLCを配信中。各コンテンツの詳細はストアページを確認してほしい。

●春日一番海賊クルーセット(単品販売価格:440円)

シリーズ人気キャラの春日一番、ナンシーちゃんがゴロー海賊団の船員に追加されるセット。

※予約特典と同一のDLCです。重複購入にご注意ください。

●春日一番コーディネートセット(単品販売価格:330円)

主人公の真島吾朗が、人気キャラクター春日一番の衣装に着替えることができるセット。

※予約特典と同一のDLCです。重複購入にご注意ください。

●桐生一馬コーディネート(単品販売価格:330円) ※Steamのみ

主人公の真島吾朗が、人気キャラクター桐生一馬のスーツに着替えられる。

※SEGA Account登録キャンペーンと同一のDLCです。重複購入にご注意ください。

※本コンテンツはSteamでのみ、2025年4月14日まで販売します。

※本コンテンツはSteamでの有償販売期間の終了後、Steamでのみ後日に無償配布期間を設ける予定です。

※各種DLCは『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』本編でのみ利用可能です。

※各種DLCをご利用に際して、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

※「レジェンダリー海賊クルーパック」「ゴロー丸スペシャルカスタマイズパック」「春日一番海賊クルーセット」は本編二章における主人公の海賊船強化イベント後に受け取ることができます。

※「レジェンダリーコーディネートパック」「春日一番コーディネートセット」「桐生一馬コーディネート」は本編二章のコーディネート要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「カラオケ楽曲&BGM追加パック」は本編1章のスマートフォン入手イベント後に受け取ることができます。

※各種DLCの購入分に関しては、偉業チャレンジなどの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。

※重複購入にご注意ください。

※そのほかの注意事項は各ストアページをご覧ください。

※画面はすべて開発中、PlayStation 5版のものです。

【ゲーム情報】

タイトル:龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)

発売日:発売中(2025年2月21日)

価格:

通常版:6930円(パッケージ版/ダウンロード版)

限定版真島吾朗コンプリートボックス:1万9800円(パッケージ版)

デラックス・エディション:8690円(ダウンロード版)

※Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO:D(17歳以上対象)

©SEGA

※画像はPS5版のものです。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。