【本日終了】霧島6種飲み比べセットがAmazonブラックフライデーで19％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

霧島オリジナルセットがAmazonブラックフライデーでセール販売中！

「霧島オリジナルセット 6種飲み比べ 瓶 25度（900ml×6本）」が、Amazonブラックフライデーに登場しています。

参考価格7,003円に対して19％オフの5,642円で販売されており、1本あたりの価格は約940円です。

「霧島オリジナルセット 6種飲み比べ 瓶 25度（900ml×6本）」の特徴

Amazon商品ページより

宮城県の霧島酒造が手掛ける焼酎ブランド「霧島シリーズ」の、季節数量限定品を含む6種類がそろうセットです。

白麹仕込みによるコクと香りが味わえるという「白霧島」、黒麹由来の甘みと後切れが特徴という「黒霧島」、甘香が強く濃醇な味わいといわれる「黒霧島EX」などがセットになっています。「茜霧島」「虎斑霧島」は、季節数量限定品となっています。アルコール度数は25％です。

まとめ：霧島シリーズ6種類の飲み比べセットがおトクに！

白霧島や季節限定の虎斑霧島などを一度に楽しめるセットが、現在開催中のAmazonブラックフライデーで値引き対象になっています。

Amazonブラックフライデーは12月1日（月）23時59分で終了となります。セール終了前に、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。