アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第29回
【本日終了】霧島6種飲み比べセットがAmazonブラックフライデーで19％オフ！
2025年12月01日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
霧島オリジナルセットがAmazonブラックフライデーでセール販売中！
「霧島オリジナルセット 6種飲み比べ 瓶 25度（900ml×6本）」が、Amazonブラックフライデーに登場しています。
参考価格7,003円に対して19％オフの5,642円で販売されており、1本あたりの価格は約940円です。
「霧島オリジナルセット 6種飲み比べ 瓶 25度（900ml×6本）」の特徴
宮城県の霧島酒造が手掛ける焼酎ブランド「霧島シリーズ」の、季節数量限定品を含む6種類がそろうセットです。
白麹仕込みによるコクと香りが味わえるという「白霧島」、黒麹由来の甘みと後切れが特徴という「黒霧島」、甘香が強く濃醇な味わいといわれる「黒霧島EX」などがセットになっています。「茜霧島」「虎斑霧島」は、季節数量限定品となっています。アルコール度数は25％です。
まとめ：霧島シリーズ6種類の飲み比べセットがおトクに！
白霧島や季節限定の虎斑霧島などを一度に楽しめるセットが、現在開催中のAmazonブラックフライデーで値引き対象になっています。
Amazonブラックフライデーは12月1日（月）23時59分で終了となります。セール終了前に、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
