アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第30回
フランス産辛口白だけを集めた6本セットがセール中！ 1本約800円のまとめ買い価格に
2025年12月01日 22時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 全て金賞ボルドー 辛口 白ワイン 6本セット」がAmazonブラックフライデーに登場
「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 全て金賞ボルドー 辛口 白ワイン 6本セット（750ml×6本）」が、Amazonブラックフライデーの対象としてセール販売されています。
参考価格5,780円から「定期おトク便」利用で17％引きとなり、4,797円で販売されています。1本あたりは約800円です。
「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 全て金賞ボルドー 辛口 白ワイン 6本セット」の特徴
Amazon商品ページより
全て金賞受賞歴のあるというボルドー産辛口白ワインを6本まとめたセットです。いずれもフランス・ボルドー産の白・辛口で、シャトー ド クラン ブラン、シャトー ル ロック ブラン、といった銘柄をラインアップします。
ブドウ品種はソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュスカデルなどを使用しています。セット内容は在庫状況により、同等のワインに変更される場合があります。
まとめ：1本あたり約800円のまとめ買い価格に！
ボルドー辛口白ワインの飲み比べができるセットをおトクに購入するチャンスとなっています。
Amazonブラックフライデーは、12月1日（月）23時59分までの開催です。入手しておきたい人は早めに確認しておきましょう。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
