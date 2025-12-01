このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第27回

シニアソムリエ厳選の赤ワイン12本セットが今だけお得！ Amazonブラックフライデー

2025年12月01日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 赤ワイン 12本セット」がAmazonブラックフライデーに登場！

　「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 赤ワイン 12本セット（750ml×12本）」が、Amazonブラックフライデーの対象になっています。

　参考価格8,380円から「定期おトク便」利用で15％オフの7,123円となり、1本あたり約594円というセール価格で販売されています。

アマゾンでヴェリタス シニアソムリエ厳選 赤ワイン 12本セット (750mlx12) (6種類各2本)を入手

「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 赤ワイン 12本セット」の特徴
Amazon商品ページより

　6種類の赤ワインを各2本ずつ詰め合わせた12本セットで、幅広い飲み比べができる構成です。ワイン誌で評価された銘柄や、金賞を受賞したワインが含まれる場合があります。

　いずれもワインも、果実味や渋味、酸味のバランスを意識したスタイルのものが中心といいます。

■「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 赤ワイン 12本セット」の内容
・レヴェルディエ カベルネソーヴィニヨン IGP ペイ ドック（フランス・赤・辛口）　2本
・カパ ロタ プレミアム モナストレル（スペイン・赤・コク辛口）　2本
・ヴィーニャ デカーナ ティント ボバル テンプラニーリョ（スペイン・赤・コク辛口）　2本
・エスティオ ティント（スペイン・赤・コク辛口）　2本
・マルケス デ ロヒノン ボバル テンプラニーリョ（スペイン・赤・コク辛口）　2本
・シエラ サリナス ボバル テンプラニーリョ（スペイン・赤・辛口）　2本
※セット内容は在庫状況により同等品へ変更される場合があります

まとめ：1本あたり約594円！

　6種類の赤ワインを飲み比べでき、銘柄によってはワイン誌で評価されたものや金賞受賞ワインが含まれるというセットです。

　12月1日（月）23時59分まで開催中のAmazonブラックフライデーで購入できるため、気になる人は早めにチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでヴェリタス シニアソムリエ厳選 赤ワイン 12本セット (750mlx12) (6種類各2本)を入手

※価格は税込み表記です。

