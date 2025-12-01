ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第852回
Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現
2025年12月01日 12時00分更新
2週ほど空いたが再びHot Chipsの解説に戻って、今回はGoogle TPU v7ことIronwoodを説明しよう。Google TPUについてはこれまでも何度か取り上げている。Google TPU v1～v3は連載565回で、v4は連載729回でそれぞれ触れている。
筆者以外の記事で言えば、TPU v5eはこちら、v5pはこちら、v6e(Trillium)はこちらで触れている。ややわかりにくいのでまとめると以下のようなる。
|Google TPUの歴史
|v1
|2015年 初代
|推論専用エンジン
|v2
|2017年5月
|推論/学習両対応。BF16のサポートを追加
|v3
|2018年5月
|v2の高性能版。最大1024チップまでスケール拡張
|v4
|2021年5月
|v3の性能をさらに向上。光スイッチを導入して大規模化を可能
|v5e
|2023年8月
|v4のコストパフォーマンス向上版。同じコストであればv4の2倍の学習性能、2.5倍の推論性能を発揮するとする。ただしチップの絶対性能そのものはv4より低い
|v5p
|2023年12月
|v5eベースの高性能版。性能もv5e比で倍以上になり、より大量のチップを接続できる様になった。搭載メモリ量も拡大
|v6e(Trillium)
|2024年5月
|v5e比で性能を4.7倍向上し、エネルギー効率も改善。ただし1つのPodは最大256チップ。v5eの後継といった位置づけ
v5世代はeとpの両バージョンがあり、Trilliumと命名方法が変わったv6世代もv6e相当だったので、次はv6pが来るのかと思っていたのだが、記事にもあるように今回のIronwoodはv7、つまり第７世代扱いとなっている。
このIronwood、今年11月25日にMetaがGoogleから数十億ドル規模で導入するとロイターなどで報じたことで俄然注目を集めるようになったわけだが、そんなIronwoodのもう少し細かな部分がHot Chipsで紹介された。
Ironwoodのピーク性能はBlackwellの半分ほど
まずIronwoodの主要な特徴が下の画像だ。ここでの数字は、Googleの言うPod(9216コアを集積したサーバーラック群)での数字なので、チップあたりの容量はもっと少なくなるのだが、それにしてもなかなか意欲的である。
8bit精度というのは初代のTPUからのもはや伝統という感じで、今後FP4などに移行するつもりかどうかはよくわからないが、このあたりはGoogleのこだわりなのかもしれない。
Superpodという名称はNVIDIAも使っているが、TPU v4世代では最大4096個のチップをまず64個ずつのキューブとし、このキューブを組み合わせて複数のJobを走らせるという形になっていた。
これがTPU v5p世代では8192チップ(64×8×16)に増えていたが、Ironwoodでは64×9×16＝9216チップに増強された。
キューブ同士は3次元トーラス構造になっているが、肝心のトーラスがX/Y/Zにいくつつながっているのか、は不明である(図はTPU v4世代と同じままである)。
この連載の記事
-
第851回
PCInstinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる？ CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ
-
第850回
デジタルZen 6＋Zen 6c、そしてZen 7へ！ EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ
-
第849回
PCd-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現
-
第848回
PC消えたTofinoの残響 Intel IPU E2200がつなぐイーサネットの未来
-
第847回
PC国産プロセッサーのPEZY-SC4sが消費電力わずか212Wで高効率99.2％を記録！ 次世代省電力チップの決定版に王手
-
第846回
PCEコア288基の次世代Xeon「Clearwater Forest」に見る効率設計の極意 インテル CPUロードマップ
-
第845回
PC最大256MB共有キャッシュ対応で大規模処理も快適！ Cuzcoが実現する高性能・拡張自在なRISC-Vプロセッサーの秘密
-
第844回
PC耐量子暗号対応でセキュリティ強化！ IBMのPower11が叶えた高信頼性と高速AI推論
-
第843回
PCNVIDIAとインテルの協業発表によりGB10のCPUをx86に置き換えた新世代AIチップが登場する？
-
第842回
PC双方向8Tbps伝送の次世代光インターコネクト！ AyarLabsのTeraPHYがもたらす革新的光通信の詳細
- この連載の一覧へ