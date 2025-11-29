このスマホ、ホントに買い？ 話題のスマホ徹底レビュー 第556回
山根博士のグロスマレビュー
世界初の「水冷」搭載ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」を日本上陸前にチェック！
2025年11月29日 12時00分更新
ZTE傘下であるnubiaのゲーミングブランド「REDMAGIC」から、空冷機構に加え水冷までも搭載して放熱機能を強化したスマートフォン「REDMAGIC 11 Pro」がグローバル向けに発表された。高性能CPUに7500mAhバッテリーも搭載し、あらゆるゲームに対応できるハイスペックなスマートフォンだ。
Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載の高性能モデル
REDMAGIC 11 ProはチップセットにクアルコムのSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載したREDMAGICシリーズの最上位モデルである。メモリーはLPDDR5T、12/16/24GBのラインナップで、ストレージはUFS4.1 Proの256/512GB/1TBの3種が用意される。
ディスプレーはBOE製（X10 AMOLED）を採用し、6.85型（2688×1216ドット、最大リフレッシュレート144Hz、タッチサンプリングレートは360Hz）を搭載。ピーク輝度は1800ニトで、ディスプレー表面はコーニングのGorilla Glassでカバーされている。
本体のカラーバリエーションはマットなMatte Black Cryo、透明＋シルバーカラーのTransparent Silver Subzero、そしてシックな外観のTransparent Black Nightfreezeの3色。今回使用しているのはTransparent Silver Subzeroだ。
背面に大きく目立つ円形のデザインは、MagSafe系マグネットではなく、後述する水冷システムを可視化したもの。カメラ部分はレンズが3つにLEDライト、その下にある空冷ファンも同円サイズでまとめている。
本体の右側面は一般的なスマートフォンと比べるとかなりにぎやかだ。一番上と下に見えるのはゲームプレイ用のショルダートリガーボタンだ。タッチサンプリングレートは520Hzと高速に反応する。赤いボタンはREDMAGICシリーズ共通のマジックキーで、スライドさせることでゲーム専用モード「GameSpace」を起動することができる。
なお、キー操作はカスタマイズ可能でカメラなどアプリの起動に割り当てることも可能だ。
左側面はハードキーが一切ないが、中央部分には「GAME MODE」の文字とその左右にLEDライトが並ぶ。REDMAGIC 11 Proは通知や充電、またゲームに合わせてこの側面と背面の複数のLEDライトをカスタマイズできる。ショルダートリガーボタンも光らせることができるので、ゲームプレイをより楽しむことができるだろう。
本体上部には3.5mmヘッドフォン端子を備える。ハイエンドなスマートフォンだが市販のさまざまな有線ヘッドフォンを接続可能で、ゲーミングPC向けのライティングが派手なものも利用できるわけだ。端子の位置は本体を横向きにしたときに左上側となるため、ショルダートリガーボタンの操作にも邪魔にならない配置になっている。
フロントカメラは1600万画素で最近のREDMAGICシリーズ同様、アンダーディスプレー型（UDC）を採用している。そのため、画面全体をフルにゲーム画面として使うことができ、パンチホールやノッチが気になることもない。ゲーム中の配信用に使うことも可能であり、セルフィー撮影時にはAIによりUDCとは思えぬ高画質な顔写真を撮影できる。
この連載の記事
-
第555回
スマホプロ級撮影 × 超速ゲーム！ 「Nubia Z80 Ultra」がもたらすハイスピード革命
-
第554回
スマホAI機能も強化のOPPO「Find X9」は特大バッテリーに高画質カメラを搭載！ 日本上陸が待ち遠しい！
-
第553回
スマホ「Xiaomi 17 Pro Max」はiPhone 17 Pro Maxのようでサブ画面まで！ ケースを付ければゲームも！
-
第552回
スマホ超人気ファンタジードラマとガチコラボの「realme 15 Pro 5G Game of Thrones」レビュー
-
第551回
スマホPixelの大画面はどちらが正解？ Pixel 10 Pro XLと10 Pro Foldを比較レビュー
-
第550回
スマホ2万円台で11型＆90Hzの快適さ！ 「OPPO Pad SE」は動画と日常使いに最適な万能ミドルタブだ！
-
第549回
スマホ新生FCNTの“本気”を感じる8万円台ハイエンド「arrows Alpha」がかなりイイ！
-
第548回
スマホAIスマートグラス対決！ HTC「VIVE Eagle」とシャオミ「Xiaomi AI Glasses」を比較した
-
第547回
スマホ「HONOR Magic V5」はGalaxy Z Fold7よりさらに薄い！ 世界最薄折りたたみスマホ
-
第546回
スマホ電子ペーパー風からカラーまで、自在なディスプレー搭載TCL製タブレット「NXTPAPER 11 Plus」レビュー
- この連載の一覧へ