サッポロ ノンアルコール48本セットがAmazonブラックフライデーで8％オフ！

【Amazonブラックフライデー】「プレミアムアルコールフリー 増量缶 500ml×2ケース 48本」が登場！

Amazonブラックフライデーでサッポロビールのノンアルコール飲料「プレミアムアルコールフリー 増量缶 500ml×2ケース 48本」がセール対象となっています。

過去価格5,770円から8％オフとなり、5,298円で購入できます。1本あたりおよそ110円となる計算です。

「サッポロ プレミアムアルコールフリー 増量缶」の特徴

サッポロビールのノンアルコール飲料、プレミアムアルコールフリーは、麦芽麦汁とドイツバイエルン産アロマホップ（75％以上）を贅沢に使用することで、ビールに近い香りと味わいを実現したとうたいます。

アルコール度数は0.00％で、健康に気を使いながらもビールの「苦み」「コク」「うまみ」を存分に楽しめるという点が特徴です。

原料の見直しと配合の最適化によって、飲みごたえはそのままに、後味の酸味や雑味も改善されているそうです。

まとめ：毎日たっぷり飲める2ケースのまとめ買いがおトクに！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、増量500ml缶×2ケースというビッグサイズが購入しやすいタイミングとなっています。

健康志向でありながら、ビールに近い味わいを楽しみたい人は、この機会に購入してストックしておいては？

