健康志向でもコクを楽しむ！ サッポロ プレミアムアルコールフリーが特価

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】「プレミアムアルコールフリー増量缶 500ml×24本」が登場！

Amazonブラックフライデーで、サッポロビールのノンアルコール飲料「プレミアムアルコールフリー増量缶 500ml×24本」が、過去価格2,885円から8％オフの2,649円で購入できます。1本あたり約110円となります。

「サッポロ プレミアムアルコールフリー増量缶」の特徴

Amazon商品ページより

サッポロ プレミアムアルコールフリーは、麦芽麦汁とドイツバイエルン産アロマホップ（75％以上）を贅沢に使用することで、ビールに近い香りと味わいを実現したとうたいます。

アルコール度数は0.00％で、健康に気を使いながらもビールの「苦み」「コク」「うまみ」を存分に楽しめるという点が特徴です。

原料の見直しと配合の最適化によって、飲みごたえはそのままに、後味の酸味や雑味も改善されているといいます。

まとめ：たっぷり飲みたい人はこの機会にまとめ買いを！

健康志向でありながら、ビールの香りや味わいを楽しみたい人におすすめの「サッポロ プレミアムアルコールフリー増量缶 500ml×24本」は、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで割引価格に。まとめ買いを検討する絶好のタイミングです。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。