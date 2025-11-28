アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第14回
健康志向でもコクを楽しむ！ サッポロ プレミアムアルコールフリーが特価
2025年11月28日 22時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
【Amazonブラックフライデー】「プレミアムアルコールフリー増量缶 500ml×24本」が登場！
Amazonブラックフライデーで、サッポロビールのノンアルコール飲料「プレミアムアルコールフリー増量缶 500ml×24本」が、過去価格2,885円から8％オフの2,649円で購入できます。1本あたり約110円となります。
「サッポロ プレミアムアルコールフリー増量缶」の特徴
サッポロ プレミアムアルコールフリーは、麦芽麦汁とドイツバイエルン産アロマホップ（75％以上）を贅沢に使用することで、ビールに近い香りと味わいを実現したとうたいます。
アルコール度数は0.00％で、健康に気を使いながらもビールの「苦み」「コク」「うまみ」を存分に楽しめるという点が特徴です。
原料の見直しと配合の最適化によって、飲みごたえはそのままに、後味の酸味や雑味も改善されているといいます。
まとめ：たっぷり飲みたい人はこの機会にまとめ買いを！
健康志向でありながら、ビールの香りや味わいを楽しみたい人におすすめの「サッポロ プレミアムアルコールフリー増量缶 500ml×24本」は、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで割引価格に。まとめ買いを検討する絶好のタイミングです。
