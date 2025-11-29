アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第19回
スミノフ アイス チューハイが10％オフ！ Amazonブラックフライデーで24本セットがお得
2025年11月29日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonブラックフライデー】スミノフ アイス チューハイ 275ml×24本」が登場！
「スミノフ アイス チューハイ 275ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。
参考価格5,698円に対して10％の割引が適用され、価格は5,127円です。1本あたりの価格は約214円で、Amazonブラックフライデーで手に取りやすくなっています。
「スミノフ アイス チューハイ 275ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「スミノフ アイス チューハイ」は、すっきりした甘さとほどよい炭酸の飲み心地が特長というチューハイで、後味がすっきりしたレモンテイストです。
150年以上の歴史を持つスミノフが認めたウオッカを使用している点が特徴で、世界90ヵ国以上で親しまれているボトルRTDです。アルコール度数は5％で、内容量は275mlです。
まとめ：人気のスミノフアイスがセール価格に！
12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、定番のスミノフアイスが1本あたりの約214円というセール価格になっています。まとめ買いしておきたい人は、セールを活用してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
