iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第18回
触って納得の薄さ約5.6mm！ iPhone Airは軽快さと高級感を両立した一番を未来を感じるiPhoneだった
2025年09月10日 14時15分更新
アップルがクパティーノの本社Apple Parkで開催したイベント「Awe Dropping」で新製品「iPhone Air」を発表しました。iPhone 16 Plusに代わる6.5型Super Retina XDRディスプレイを採用する新ラインナップです。
日本の販売価格は最小ストレージ256GBのモデルが15万9800円。カラバリはスカイブルー、ライトゴールド、クラウドホワイト、スペースブラックの4色です。発売日は9月19日です。
さて、発表会でさっそく実機に触れました。やはり薄さと軽さは秀逸でした。薄さは約5.6mm、重さは165g。本機はチタニウムのボディーフレームに背面パネルの全面を覆うCeramic Shield。以前のモデルの背面ガラスと比べて、4倍の耐亀裂性能を備えています。背面は従来比3倍の高い耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2。サイドフレームは光沢仕上げでゴージャスな雰囲気ですが、指紋がやや目立つと感じられました。純正のケース、バンパーなどを装着すると効果的です。
Steve Jobs Theaterの昼間光に照らしてみると、スカイブルーは淡い上品な色合いでした。一見するとホワイトにも見えます。スリムで精悍なデザインはスペースブラックの方が強調して感じられるかもしれません。
背面にはシングルレンズのカメラを搭載。メインの48MP Fusionカメラシステムでビデオを撮りながら、撮影者をフロントカメラで撮る、ピクチャーインピクチャー撮影機能「デュアルキャプチャ」に本機も対応しています。メインカメラのレンズは28mm/35mmから選択可能。望遠ズームは光学品質の2倍です。
アップルシリコンはA19 Proチップを採用。チップに統合されているアップル独自設計のワイヤレス通信チップ「N1」はWi-Fi 7とBluetooth 6をサポートしています。Apple N1が独自のBluetoothオーディオコーデック等をサポートしていることはないようです。セルラー通信用のモデムは本機にだけ最新の「C1X」が搭載され、バッテリーや通信パフォーマンスの最適化を図っています。
本機はSIMカードスロットがないeSIM専用モデルです。グローバルモデルで省略されているBand 11/Band 21が、日本で販売されるiPhone Airには採用されています。
筆者紹介――山本 敦
オーディオ・ビジュアル専門誌のWeb編集・記者職を経てフリーに。取材対象はITからオーディオ・ビジュアルまで、スマート・エレクトロニクスに精通する。ヘッドホン、イヤホンは毎年300機を超える新製品を体験する。国内外のスタートアップによる製品、サービスの取材、インタビューなども数多く手がける。
この連載の記事
-
第20回
iPhoneiPhoneのカメラ性能はガチ、プロ機材メーカーBlackmagicが「本気のドック"」を発表！
-
第17回
iPhone一周回ってiPhoneケースに「ストラップ穴」が帰ってきた！ Beats純正はスタンドにもなる賢いやつ
-
第16回
iPhoneiPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第15回
iPhoneアップル初の純正iPhoneショルダーストラップ 約1万円
-
第14回
iPhone旧機種になったiPhone 16が値下げ iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える
-
第13回
iPhoneiOS 26は9月16日（火）配信開始 対応するのはiPhone 11以降
-
第12回
iPhoneデザイン一新、オレンジが眩しい「iPhone 17 Pro／Pro Max」
-
第11回
iPhone文句なしの激薄5.6mm、iPhone Airはスマホの新たな地平を開く1台
-
第10回
iPhone【5分でわかる】iPhone 17発表会まとめ 超薄型のAirとデザイン一新のPro
-
第9回
iPhone中身が劇的進化！ 今年のiPhoneは通常モデルの「iPhone 17」がお買い得感◎
- この連載の一覧へ