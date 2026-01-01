買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第12回
【2025年マイベストガジェット】なんと言おうと薄くて軽いのは正義だ！「iPhone Air」
2026年01月01日 11時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
iPhone Air
製品名：iPhone Air
メーカー：アップル
直販価格：15万9800円～
売れてない？生産中止？そんなノイズは気にするな
発表当初は話題になったが、発売後はやけにネガティブな意見ばかりが目立つ「iPhone Air」。だが、なんと言おうと薄くて軽いのは正義だ。筆者はそこに惚れ込んで即買いしたほどである。
まず、箱から取り出した瞬間に驚くのは、ありえないほどの薄さと軽さ。マンネリ続きだったiPhoneに、新しい世界観が追加されたと言える。手に乗せた時のスッとした感覚は病みつきになる。
それでいて6.5インチのディスプレーと、最上位モデルと同じA19 Proチップセットを搭載しているので、リッチなゲームもオンデバイスのAIも得意なのだ。まるで軽やかに走るスポーツカーのようだ。カッコイイ！
ボディーはチタニウムフレームと強化ガラスで固められ、「薄い＝壊れやすい」という先入観を裏切ってくれる。華奢に見えて案外タフなところが、また所有欲を刺激する。
実際使っていると、たしかに単眼カメラは物足りない。バッテリーの持続時間も心許ない。だが、サブ端末にするなど知恵と力（財力）で解決できる問題だ。ネットにはびこるネガキャンによる先入観は一度取っ払って、アップルによる久々の挑戦的なモデルを手にしてほしい。
大きすぎず手に収まるサイズ
無印とPro Maxの中間のサイズ。Plusシリーズに近い存在と言える。背面はサラサラしているので、指紋がつきにくいのもポイント。
唯一無二感のある薄さがイイ!
最近肥大化するスマホの中にあってこの薄さは魅力的。今年は薄型ブームだったが、アップルはライバルたちの一歩先をいった。
カメラバンプに全部詰め込んだ
このカメラバンプにパーツを詰め込んだとか。単眼カメラはもの足りないが、標準の写真ならほかのモデルに負けないクオリティー。
ベゼルレスの大画面は見やすい
画面の周囲のフチ（ベゼル）が極細なので、本体のサイズいっぱいまでディスプレーだ。動画を見る際の没入感は格別!
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第11回
AV【2025年マイベストガジェット】最強の電池持ち 重低音でメタルやEDMも大満足！ オーディオテクニカ「ATH-CKS50TW2」
-
第10回
AV【2025年マイベストガジェット】ライブの映像鑑賞をさらに盛り上げる！ Nanoleaf「ナノリーフ4Dスクリーンミラーカメラ ＋ライトストリップキット」
-
第9回
デジタル【2025年マイベストガジェット】布団乾燥機で毎日快眠しちゃおう！ cado「ふとん乾燥機 FOEHN 001」
-
第8回
デジタル【2025年マイベストガジェット】旅行・出張時の電動髭剃りはコレ！ パナソニック「ラムダッシュ パームイン LITE」
-
第7回
トピックス【2025年マイベストガジェット】面倒なPC作業はショートカットにしちゃおう！ エルガド「Stream Deck Neo」
-
第6回
PC【2025年マイベストガジェット】コンパクトなのに機能満載な夢のキーボード、コルセア「VANGUARD 96」
-
第5回
AV【2025年マイベストガジェット】初心者にオススメ！ 高コスパイヤフォン「EarFun Air 2」
-
第4回
デジカメ【2025年マイベストガジェット】最強化した1億画素の超絶ミラーレス、ハッセルブラッド「X2D Ⅱ 100C」
-
第3回
PC【2025年マイベストガジェット】新世代ノートPCのお供にちょうどいい10in1ドッキングステーション、エレコム「DST-W03」
-
第2回
PC【2025年マイベストガジェット】今年最もテンション上がったノートPCはこれだ！「Surface Pro 12インチ」
- この連載の一覧へ