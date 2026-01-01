【2025年マイベストガジェット】なんと言おうと薄くて軽いのは正義だ！「iPhone Air」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

iPhone Air

製品名：iPhone Air

メーカー：アップル

直販価格：15万9800円～

売れてない？生産中止？そんなノイズは気にするな

発表当初は話題になったが、発売後はやけにネガティブな意見ばかりが目立つ「iPhone Air」。だが、なんと言おうと薄くて軽いのは正義だ。筆者はそこに惚れ込んで即買いしたほどである。

まず、箱から取り出した瞬間に驚くのは、ありえないほどの薄さと軽さ。マンネリ続きだったiPhoneに、新しい世界観が追加されたと言える。手に乗せた時のスッとした感覚は病みつきになる。

それでいて6.5インチのディスプレーと、最上位モデルと同じA19 Proチップセットを搭載しているので、リッチなゲームもオンデバイスのAIも得意なのだ。まるで軽やかに走るスポーツカーのようだ。カッコイイ！

ボディーはチタニウムフレームと強化ガラスで固められ、「薄い＝壊れやすい」という先入観を裏切ってくれる。華奢に見えて案外タフなところが、また所有欲を刺激する。

実際使っていると、たしかに単眼カメラは物足りない。バッテリーの持続時間も心許ない。だが、サブ端末にするなど知恵と力（財力）で解決できる問題だ。ネットにはびこるネガキャンによる先入観は一度取っ払って、アップルによる久々の挑戦的なモデルを手にしてほしい。

大きすぎず手に収まるサイズ

無印とPro Maxの中間のサイズ。Plusシリーズに近い存在と言える。背面はサラサラしているので、指紋がつきにくいのもポイント。

唯一無二感のある薄さがイイ!

最近肥大化するスマホの中にあってこの薄さは魅力的。今年は薄型ブームだったが、アップルはライバルたちの一歩先をいった。

カメラバンプに全部詰め込んだ

このカメラバンプにパーツを詰め込んだとか。単眼カメラはもの足りないが、標準の写真ならほかのモデルに負けないクオリティー。

ベゼルレスの大画面は見やすい

画面の周囲のフチ（ベゼル）が極細なので、本体のサイズいっぱいまでディスプレーだ。動画を見る際の没入感は格別!