アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第18回

「タカラ 焼酎ハイボール レモン」がAmazonブラックフライデーで10％オフ！

2025年11月29日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」がセール対象に！

　Amazonブラックフライデーにて、強炭酸と辛口の味わいが特徴の缶チューハイ「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」がセール対象となっています。

　10％の割引が適用され、通常3,150円のところ「定期おトク便」を利用すると2,847円で購入できます。1本あたり約119円となる計算です。

アマゾンでタカラ 焼酎ハイボール レモン [ チューハイ 350mlx24本 ]を入手

「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより

　「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」は、昭和20年代に東京下町で生まれたといわれる「焼酎ハイボール」の味わいを追求したチューハイです。

　アルコール度数は7％で、強炭酸によるキレのある飲み心地が特徴といいます。プリン体ゼロ、甘味料ゼロ、糖質80％オフの仕様です。

まとめ：まとめ買いするなら今！

　12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」が1本あたり119円という特別価格で購入できます。

　いつも飲んでいる人も、年末年始に向けてストックしておきたいという人も、割引が適用されるこの機会に、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでタカラ 焼酎ハイボール レモン [ チューハイ 350mlx24本 ]を入手

※価格は税込み表記です。

