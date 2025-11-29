「タカラ 焼酎ハイボール レモン」がAmazonブラックフライデーで10％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

【Amazonブラックフライデー】「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」がセール対象に！

Amazonブラックフライデーにて、強炭酸と辛口の味わいが特徴の缶チューハイ「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」がセール対象となっています。

10％の割引が適用され、通常3,150円のところ「定期おトク便」を利用すると2,847円で購入できます。1本あたり約119円となる計算です。

「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」は、昭和20年代に東京下町で生まれたといわれる「焼酎ハイボール」の味わいを追求したチューハイです。

アルコール度数は7％で、強炭酸によるキレのある飲み心地が特徴といいます。プリン体ゼロ、甘味料ゼロ、糖質80％オフの仕様です。

まとめ：まとめ買いするなら今！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、「タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml×24本」が1本あたり119円という特別価格で購入できます。

いつも飲んでいる人も、年末年始に向けてストックしておきたいという人も、割引が適用されるこの機会に、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。