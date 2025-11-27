このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第7回

こだわり酒場のレモンサワーが12％オフ！ Amazonブラックフライデーで24本が特別価格に

2025年11月27日 22時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】こだわり酒場のレモンサワー缶が登場！

　「こだわり酒場のレモンサワー缶（350ml×24本）」がAmazonブラックフライデーでセール販売されています。

　過去価格3,267円から12％の割引が適用され、2,870円で購入できます。1本あたりの価格は120円です。

アマゾンでこだわり酒場のレモンサワー缶 [ チューハイ 350ml×24本 ]を入手

「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより

　こだわり酒場のレモンサワー缶は、店で提供されるレモンサワーの味わいを家庭で手軽に楽しめるようにつくられた商品です。

　レモンの浸漬酒と複数の原料酒を組み合わせ、独自の比率で調整することで、しっかりとしたレモンの印象とお酒のうまみを両立させたとしています。アルコール度数は7％です。

まとめ：Amazonブラックフライデーで12％オフで販売中！

　レモンサワーを家で楽しみたい人にとって、1本あたり120円となりまとめ買いしやすいタイミングです。

　12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでこだわり酒場のレモンサワー缶 [ チューハイ 350ml×24本 ]を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
ピックアップ
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧