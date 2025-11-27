こだわり酒場のレモンサワーが12％オフ！ Amazonブラックフライデーで24本が特別価格に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

【Amazonブラックフライデー】こだわり酒場のレモンサワー缶が登場！

「こだわり酒場のレモンサワー缶（350ml×24本）」がAmazonブラックフライデーでセール販売されています。

過去価格3,267円から12％の割引が適用され、2,870円で購入できます。1本あたりの価格は120円です。

「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

こだわり酒場のレモンサワー缶は、店で提供されるレモンサワーの味わいを家庭で手軽に楽しめるようにつくられた商品です。

レモンの浸漬酒と複数の原料酒を組み合わせ、独自の比率で調整することで、しっかりとしたレモンの印象とお酒のうまみを両立させたとしています。アルコール度数は7％です。

まとめ：Amazonブラックフライデーで12％オフで販売中！

レモンサワーを家で楽しみたい人にとって、1本あたり120円となりまとめ買いしやすいタイミングです。

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

