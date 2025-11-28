本マグロ入り「鮪たっぷり丼」が1000円以下のお値打ち！ 2日間限定「たっぷり大祭」

小僧寿しでは11月29日・30日の期間限定で「本鮪中とろたっぷり大祭」を開催する。

11月29日・30日限定「本鮪中とろたっぷり大祭」

持ち帰り寿司「小僧寿し」で週末の2日間限定で開催する「本鮪中とろたっぷり大祭」では、不動の人気ネタ「本鮪中とろ」をメインとする限定メニューを用意。



しっとりとした脂身が特徴の「本鮪中とろ」と「まぐろ」などの人気ネタも一緒に味わえる丼メニューや握りを揃える。

▲切り落とし本鮪中とろ入り 「鮪たっぷり丼」（906円）

贅沢ネタ「本鮪中とろ」と「鮪」がたっぷり。鮪好きの人には見逃せない一品。

▲「本鮪中とろ入り鮪握り」 10貫（1078円）

豪華ネタ「本鮪中とろ」をはじめ人気ネタが入った満足の10貫盛り。

▲「本鮪中とろ入り鮪握り」 12貫（1242円）

豪華ネタ「本鮪中とろ」をはじめ、「鮪」もたっぷり味わえる12貫。

▲「本鮪中とろ入り鮪握り」 15貫（1490円）

彩り豊かな15貫盛りはシェアするのもおすすめ。

プチ満足シリーズも2日間限定で

また、定番ネタを組み合わせた8貫の「プチ満足にぎり」も2日間限定で登場する。まぐろ、サーモン、えび、えんがわ、穴子、いかの全6種。

▲プチ満足【まぐろ】（637円）

▲プチ満足【サーモン】（637円）

▲プチ満足【えび】（637円）

▲プチ満足【えんがわ】（637円）

▲プチ満足【いか】（637円）

▲プチ満足【穴子】（637円）

土日限定なのでチェック！

いずれも11月29日・30日の2日間限定。



「まぐろ」が盛りだくさんで、まぐろ好きにはたまらないはず！ 新登場のプチ満足シリーズも、お手頃サイズでなおかつ好きなネタをメインで楽しめてニーズがありそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）