懐かしくて新しくてお手頃で美味しい「東京ラスク」。これもらって笑顔にならなかった人を私はまだ知らない。
老若男女に好かれて、季節を問わず愛されていて、持ち運びもしやすいスイーツってなんでしょう。私が思う正解は「ラスク」です。
現在、東京駅改札内の新幹線北のりかえ口前で「東京ラスク」がポップアップストアを展開中。急いでお土産を買わなくちゃ！というシーンに大活躍すること間違いなしです。
帰省土産にもちょうどよさそう
12月5日（金）から18日（木）まで、東京駅改札内新幹線北のりかえ口前で「東京ラスク」のポップアップストアがオープン中です。
東京駅限定 東京ラスクミックス12枚入
￥1,080（税込）
東京駅限定 キャラメルアマンド8枚入
￥648（税込）
東京駅丸の内駅舎がモチーフの東京駅限定パッケージです。東京駅限定のキャラメルアマンド8枚入も初登場。キャラメルアマンドは、カルフォルニア産アーモンドと芳醇なキャラメルの濃厚な味が楽しめます。
東京ラスク ポップアップストア
期間：2025年12月1日(月)～12月21日(日)
場所：東京駅改札内 新幹線北のりかえ口前
営業時間：8：00～21：00（最終日は20：00まで）