毎年あったのに、来年からはもう会えない。今年が最後の「Suicaのペンギン」クリスマスケーキの予約戦線が早くもヤバいことに!!

クリスマスまであと1ヵ月。私はクリスマスケーキの情報を見て「おいしそうだな～」と目移りしています。どれもおいしそうでなかなか決められないのが悩み！

グランスタで開催中のクリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」ではクリスマスケーキの予約を受け付けていて、11月10日までの予約数ランキングが出ています。ケーキ選びの参考になりそう！

1位はやっぱりあのキャラのケーキ

11月4日から11月10日までの、グランスタ限定のクリスマスケーキ予約数ランキングTOP10が発表されました。今年のグランスタは、「サプライズ」と「プレミアム」をテーマに、素材と技にこだわり抜いた「GRANSTA Special Ordered PREMIUM CAKES」や、毎年大人気のSuicaのペンギンモチーフのケーキなど限定ケーキを販売しています。

【1位】 ※完売※

NEW/グランスタ限定/WEB予約対応/予約限定

Suicaのペンギン ナターレ ビアンコ

￥5,200（税込）

カファレル ＜グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア＞

Suicaのペンギンをモチーフにしたケーキ。例年人気ですが、先日2026年度末の卒業を発表したこともあって完売です！ さすが！

【2位】

NEW/グランスタ限定/WEB予約対応/予約限定

Suicaのペンギン ナターレ ジャンドゥーヤ

￥5,200（税込）

カファレル ＜グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア＞

サイズ：4号 直径12cmx高さ4cm（アルコール）不使用

WEB予約：11/4～12/18

お渡し：12/23～12/25 店頭販売：なし

リースに囲まれたSuicaのペンギンがかわいらしいクリスマスケーキ。濃厚な風味のジャンドゥーヤブリュレとビターチョコレートムースの中には、爽やかなラズベリージャムが入っています。

【2位】 NEW/グランスタ限定/WEB予約対応/予約限定

栃木県産プレミアム 苺のデコレーション

￥4,800（税込）

RANMEISYA SWEETS FACTORY（ランメイシャスイーツファクトリー）

＜グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア＞

サイズ：4号 直径12cm×高さ8cm （アルコール）不使用

WEB予約：11/4～12/18

お渡し：12/20～12/25 店頭販売：なし

※12/18にご予約時のお渡しは「12/21～12/25」間にて承ります。

栃木県産のいちごや乳製品を使ったプレミアムなケーキ。素材本来の風味を最大限に引き出し、花屋かで奥深い味わいが楽しめます。

【4位】

NEW/グランスタ限定/WEB予約対応/予約限定

POCO-POCO

￥5,900（税込）

あまみカオリ研究所 ＜グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア＞

サイズ：6号 約縦18cm×横18cm×高さ5cm （アルコール）不使用

WEB予約：11/4～12/18

お渡し：12/23～12/25 店頭販売：なし

ポコポコとしたユニークなデザインが印象的。サブレを土台にバニラムース、スポンジ、ピスタチオクリーム、ホワイトチョコムースを重ねました。好みで別添の3種フルーツソース（苺・オレンジ・カシス）をかけて味わいの変化を楽しむのも◎。

【5位】

NEW/グランスタ限定/WEB予約対応/予約限定

オリエンタルスターとシャインマスカットのプレミアムタルト(山形 庄内鶴岡カラフルぶどう園直送)

￥5,400（税込）

AM STRAM GRAM nobolyquedaly ＜グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア＞

サイズ：5号 直径約15cm×高さ約4.5cm （アルコール）不使用

WEB予約：11/4～12/17

お渡し：12/23～12/25 店頭販売：なし

山形県・鶴岡から直接届く、巨峰よりも糖度が高い希少品種「オリエンタルスター」を贅沢に使ったタルト。さらにシャインマスカットを組み合わせ、芳醇な甘みとジューシーな果汁感が楽しめます。

6位以下も食べたくなるケーキばかり。うーん、私はフルーツが乗ったケーキにしようかな。でもチョコレートケーキもいいなあ…まだまだ決めきれません。

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。

東京駅 グランスタ クリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」

開催期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)

予約期間：＜グランスタ限定ケーキ＞2025年11月4日(火)〜12月18日(木)

＜そのほかのケーキ・ディッシュ等予約＞2025年11月10日(月)〜12月18日(木)

※一部ショップ、商品により異なります。

WEB予約（グランスタクリスマス特設ページ）：https://www.gransta.jp/cp/christmas/

予約商品受取：お渡し特設カウンター、もしくは各ショップでお受け取りいただけます。

※商品によりお渡し場所・お渡し日時が異なりますので、詳しくはご予約ページにてご確認ください。

＜お渡し特設カウンターについて＞

日時：2025年12月23日(火) 16:00〜19:00、12月24日(水)・25日(木) 12:00〜20:00

場所：JR 東京駅 改札内B1 グランスタ東京「スクエア ゼロ」 ※改札内への入場には入場料がかかります。