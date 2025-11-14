房総の四季を味わうクワトロピッツァに赤身と脂のバランスが最高の牛ステーキ！胃袋がもっと大きければと思った夜

今回は、千葉・房総の恵みを贅沢に使う「PIZZERIA E BAR BOSSO」へ。石窯でふっくら焼き上げる名物オムレツに、季節の房総食材たっぷりのピザなど、都心にいながら小旅行気分で楽しむ、心ほどけるイタリアンナイトをお届けします！

イタリアンで味わう千葉・房総の恵み

今日は仕事終わりに大学時代の友達と集合。「イタリアンが気になる！」というリクエストで向かったのは、「PIZZERIA E BAR BOSSO」。千葉県・房総（BOSO）地域の生産者さんから届く新鮮な食材を使った料理が評判の人気店です。店内は木目が映えるバル風の空間で、ざわざわしすぎず、良い意味で“気取らないおしゃれ感”。こういう雰囲気、女子会にもお仕事帰りのデートにも万能です。

乾杯ドリンクには珍しい組み合わせが気になった「ももワイン」を。グラスを顔に近づけた瞬間、甘い白桃の香りがぶわっと広がり、とろりと濃厚な口当たりで飲みやすい！ アルコール感も少なく、ジュース感覚で飲めちゃいます。友人は、リンゴの旨味がぎゅっと詰まったシードルに。フルーツの香りに包まれて、イタリアンな夜のスタートです。

まずは前菜に「銚子産イワシのコンフィ」を。千葉・銚子港で水揚げされた新鮮なイワシを、香味野菜とオリーブオイルでじっくり低温調理した一皿です。フォークを入れると身がふわりとほどけ、しっとりと舌に寄り添うような優しい食感。オイルサーディンのような濃厚な旨みがありつつ、クセが少ないのでペロリと食べられちゃいました。

石窯の高温でふんわり焼き上げる「本日の窯焼きオムレツ」は、玉ねぎやベーコン、マッシュルームなど具材が変化する、BOSSOならではの人気メニュー。外側はほのかに香ばしい焼き色が付いており、まるでスフレのようにふくらんだ厚みのあるビジュアルが食欲をそそります。石窯で一気に火を通すため、ナイフを入れると断面から湯気とチーズの香りが立ち上り、中はぷるぷる。ほんのりハーブやバターの風味も感じ、シンプルながら素材の良さを実感できる一皿です。

ワインのラインナップもかなり豊富で、イタリアはもちろん、日本やオーストラリア、チリなど世界各国からセレクト。手書きメニューには種類ごとに味わいのポイントが添えられていて、直感で選べるのも楽しいところです。今回は山梨・勝沼醸造の白ワインをグラスでオーダー。ひと口飲むと、キリッとシャープな酸が立ち上がり、すっと消える後味は驚くほどクリーン。フレッシュな果実味とミネラル感が心地よく、桃ワインの甘さの後のリセットにもぴったりでした。

四季を一皿に。ピッツァBOSSOの贅沢クワトロ

そして、ついにお待ちかねの看板メニュー「ピッツァ BOSSO」が登場！こちらは、房総の“春夏秋冬”を 1 枚に閉じ込めた贅沢なクワトロピッツァ。生地は香ばしくモチモチに焼き上げられたナポリ風で、噛むごとに小麦の甘さが広がります。

春は南房総の菜の花に、銚子産イワシとドライトマト。ほろ苦さと旨みの余韻が大人の味わい。

夏は青木農園のフレッシュバジルを使ったジェノベーゼと、弾けるプチトマトで爽やかに。

秋は佐倉きのこ園の香り豊かなしいたけに、生ハムの塩気とコクが寄り添う芳醇な組み合わせ。

冬は八街産落花生と山武産ポークの自家製ベーコン。濃厚な香ばしさが際立ちます。

どの味も個性は違えど抜群の美味しさ。「次の一切れどれにする？」とシェアしながら季節の恵みを堪能しました。

もう一つのメインが、「オーストラリア産牛カイノミの厳選ステーキ」。カイノミは、牛バラ肉の中でもヒレに近い希少部位。赤身のしっとりとした柔らかさと、じんわり広がる脂の甘み、そのいいとこ取り感に惚れる人続出なんだとか。BOSSOではこのカイノミを丁寧にグリルし、レア気味に仕上げたステーキが人気。表面は香ばしく、中はジューシーで、噛みしめるほどに旨味が染み出してきます。

添えられるグリル野菜はもちろん房総の新鮮野菜。茄子はとろり、かぼちゃはほっくり甘く、ヤングコーンは香り高くジューシーで、どれも主役級のおいしさ。火入れの加減が絶妙で、野菜単体で唸るレベルです。素材の味だけで十分おいしいけれど、岩塩や粒マスタード、レモン、バジルソースで味変していくと、また違うおいしさに出会えるから不思議。

房総の恵みをまるごと堪能し、身も心も満たされた夜。今日は食べられなかったですが、アヒージョやパスタも美味しそうだったな・・・。次はパスタランチ食べに行こ！と友人と誓ってお店を後にしました。次回の「丸の内Friday Night」もお楽しみに！

PIZZERIA E BAR BOSSO

住所：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディングB1F

電話番号：050-3187-8411

営業時間：11:30〜15:00 （L.O14:30）、17:30〜23:00 （L.O22:00）

定休日：日・祝

公式サイト：https://www.beat-itn.com/