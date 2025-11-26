COGNOSPHEREは11月26日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseがサービス中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、限定星5キャラクター「ファイノン」（CV：日野聡さん）、「サフェル」（CV：伊藤彩沙さん）、「モーディス」（CV：阿座上洋平さん）が登場する復刻イベント跳躍「銘心の萃」を開催したと発表。

そのほか、現在開催中のイベントを紹介しよう。

■イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」

2025年11月26日より、イベント跳躍「銘心の萃」と「真心の集」を開催。期間中「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「ファイノン」（CV：日野聡さん）、「サフェル」（CV：伊藤彩沙さん）、「モーディス」（CV：阿座上洋平さん）が再登場する。再び彼らを入手できるチャンスなので、お見逃しなく。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「燃え盛る黎明のように」「風に揺蕩う虚言」と「前途燃やす血の如き炎」の出現率がアップしている。開催期間は、両イベント跳躍ともにサーバー時間で2025年12月16日14時59日分まで、日本時間で12月16日15時59分までだ。

■イベント「花が育む繁生」

開催期間中、「疑似花萼（金）」または「疑似花萼（赤）」をクリアした際の報酬が2倍に。この機会にたくさんの報酬を手に入れよう。開催期間は、サーバー時間で2025年12月5日4時～12月15日3時59分、日本時間で2025年12月5日5時～12月15日4時59分まで。

■オンラインキャンペーン「もしも黄金裔がこの世界に来たら」

キュレネが表紙を飾る、NYLON JAPAN1月号特別版の発売まで2日。もしも黄金裔が本当に「私たちの住むこの世界」に来たら……？ 自由に想像を膨らませ、物語を紡ごう。テキスト・イラスト・写真など形式不問。ぜひチェックしてみよう。

▼詳細

https://x.com/houkaistarrail/status/1993516389903257949?s=20

