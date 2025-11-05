COGNOSPHEREは11月5日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.3.7「明日は昨日に」にアップデートしたと発表。

限定星5キャラクター「キュレネ」（CV：井上麻里奈）が登場するイベント跳躍「円を描くさざ波」を開催しているほか、新開拓クエストや新イベント、秋葉原でのショッパーキャンペーンや、屋外・交通広告展開、さらにキュレネの「NYLON JAPAN」ソロ表紙デビューなど、ゲーム内外イベントを多数実施している。

■Ver.3.7前半イベント跳躍

●イベント跳躍「円を描くさざ波」

本日より、イベント跳躍「円を描くさざ波」を開催。期間中、限定星5キャラクター「キュレネ（氷・記憶）」（CV：井上麻里奈さん）の出現率がアップしている。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「愛はいま永遠に（記憶）」の出現率がアップ。開催期間は、サーバー時間で2025年12月16日14時59分まで、日本時間で12月16日15時59分まで。

●イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」

「銘心の萃／真心の集・ヒアンシー」

「銘心の萃／真心の集・キャストリス」

「銘心の萃／真心の集・トリビー」

Ver.3.7アップデート後より、イベント跳躍「銘心の萃」と「真心の集」も開催。期間中「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「ヒアンシー」（CV：羊宮妃那さん）、「キャストリス」（CV：斎藤千和さん）、「トリビー」（CV：遠野ひかるさん）が再登場している。再び入手できるチャンスなので、お見逃しなく。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「空の虹が消えぬように」「永訣よ美しくあれ」と「もしも時が花だったら」の出現率がアップしている。開催期間は、サーバー時間で2025年11月26日11時59分まで、日本時間で11月26日12時59分まで。

■ 新開拓クエスト「明日は昨日に」

始まりと終わりが連なる「火を追う旅」も、ついに終幕へ。13回の鼓動の果てに、奇跡の矢は銀河を明日へと導く――これはきっとロマンチックな物語になるだろう。

■ 新コンテンツ「マネーウォーズ・ゼロサムゲーム」

列車を訪れたジェイドが、とある協力の提案を持ちかけてきた。彼女の話によれば、戦略投資部はどうやら厄介なトラブルに直面しているようだ。こうして、いささか風変わりな資本の戦争へと巻き込まれていくのであった……。10名のキャラクターを前衛と後衛に分けて配置し、これまでとはひと味違う戦いを楽しもう。

■ 新イベント「風雲！にゃんこ城」

宇宙ステーションの片隅で、創造物たちの障害物競走が密かに繰り広げられている。面白そうだから応援しに行こう。創造物たちはそれぞれ得意なコースがある模様。コースの状況を見ながら創造物を応援し、報酬をゲットしよう。開催期間は、サーバー時間で2025年12月15日3時59分まで、日本時間で12月15日4時59分まで。

■新イベント「奇物宝庫トレジャー」

宇宙ステーション「ヘルタ」にある謎の宝庫の扉が開かれた。中には無数の宝箱が並び、それぞれに不思議なアイテムが詰め込まれている。宝箱を開けるには専用のアクセスカードが必要だが、やはり貴重なお宝を入手するには相応の条件がつきもののようで……？ Ver.3.7のコンテンツをプレイして、宝箱を開け、遺物をゲットしよう。開催期間は、サーバー時間で2025年12月15日3時59分まで、日本時間で12月15日4時59分まで。

■ログインボーナス「巡星の礼」更新

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催している。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえるので、ぜひ参加しよう。開催期間は、サーバー時間で2025年12月16日3時59分まで、日本時間で12月16日4時59分まで。

■「千星、旅は道づれ」開催

Ver.3.7アップデート後からVer.4.0終了まで、ゲームにログインすると金の伴星×1を受け取れる。さらに、限定★5キャラクター「トパーズ&カブ（巡狩・炎）」が交換ショップに追加される。開催期間は、サーバー時間で2026年3月11日6時59分まで、日本時間で3月11日7時59分まで。

■「キュレネ」PV公開中

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにてキャラクター「キュレネ」のキャラクターPV「もういちどあなたと」を公開中。さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催している。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひチェックしてみよう。

■ショートアニメ「ハローワールド」公開中

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）にて、キャラクター「キュレネ」（CV：井上麻里奈さん）が登場するショートアニメ「ハローワールド」を公開。キュレネの物語を締めくくる美麗なアニメーションを、楽曲「昔々の漣」とともにぜひ味わおう。

■キュレネが「NYLON JAPAN」特別版ソロ表紙デビュー

キュレネがファッション&カルチャーマガジン「NYLON JAPAN」1月号特別版でソロ表紙デビュー。Wカバーの本号は、中面ではキュレネのロングインタビューのほか、「もしも黄金裔がNYLONモデルだったら」をイメージした特別コーデ、さらに黄金裔たちのスペシャルコメントなど盛りだくさんの内容となっている。詳細は後日公開するとのことなので、楽しみにしよう。

■キャンペーン「キュレネと素敵な休日」

「キュレネ」実装を記念して、「キュレネと素敵な休日」キャンペーン開催。秋葉原でのショッパーキャンペーンをはじめとしたさまざまなスペシャル企画が進行中なので、ぜひチェックしてみよう。

