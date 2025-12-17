COGNOSPHEREは12月17日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.3.8「記憶は夢のプロローグ」にアップデートを実施。限定星5キャラクター「ダリア」（CV：佐々木未来さん）が登場するイベント跳躍「影、燭火に舞う」を開催している。

以下では、現在開催中のイベント情報を紹介しよう。

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントでは、キャラクター「ダリア」のキャラクターPV「一曲の終わり」を公開中。

さらに、公式Xのフォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるPV公開記念キャンペーンも実施しているので、ぜひともチェックしよう。

▼「ダリア」PV公開中

■Ver.3.8イベント跳躍（第1期）

●イベント跳躍「影、燭火に舞う」

本日より、イベント跳躍「影、燭火に舞う」を開催した。期間中、限定星5キャラクター「ダリア（虚無・炎）」（CV：佐々木未来さん）の出現率がアップしている。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「彼女の炎を忘れずに（虚無）」の出現率がアップ。

●イベント跳躍「新生せし焔の朽草」

イベント跳躍「新生せし焔の朽草」を復刻開催している。限定星5キャラクター「ホタル」（CV：楠木ともりさん／笠間淳さん）が再登場。再びホタルを入手できるチャンスとなっている。

また、同時復刻開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、「夢が帰り着く場所」の出現率がアップ。この機会をお見逃しなく。

開催期間は、上記の「影、燭火に舞う」と「新生せし焔の朽草」ともに、サーバー時間で2026年1月7日11時59分まで。日本時間で、2026年1月7日12時59分までだ。

■終焉クエスト「記憶は夢のプロローグ」

灰燼の中で時間が目覚めの時を待っている――運命の時針を動かし、失われた記憶に新たなプロローグを書き記そう。これまで明かされていなかった真実を知りに行こう。

■イベント「黄金のガオガオバトル」

オクヘイマで大人気の「キメラワールドトーナメント」が開催中。チームを編成して、おなじみの13名のキメラトレーナーたちと熱いバトルを繰り広げよう。強力なパーティを作ってライバルたちと戦い、報酬をゲットだ！

開催期間は、サーバー時間で2026年2月9日3時59分まで。日本時間で2026年2月9日4時59分までだ。

■ログインボーナス「巡星の礼」更新

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催中。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえる。えひとも参加しよう。

開催期間は、サーバー時間で2026年2月12日3時59分まで。日本時間で、2026年2月12日4時59分までだ。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.