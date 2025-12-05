イオングループの未来屋書店は12月5日、未来屋書店北戸田店(埼玉県戸田市イオン北戸田内)をリニューアルオープンしたと発表。

コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー「コミLab.（コミラボ）」を新設し、人気コンテンツのグッズ販売やイベントを積極的に実施していくとしている。

同店舗の押しは、「原神」「崩壊：スターレイル」「ゼンレスゾーンゼロ」などmiHoYoが展開するゲームグッズ。なんとその数は1000種類を超え、「原神」グッズは500種類以上の「関東屈指の品揃え」だという。

今は期間限定で「ゼンレスゾーンゼロ」より、モッキンバードのヒューゴ・ビビアン等身大パネルを展示中だ。

もちろん、miHoYoタイトル以外にも多数の商品を取り揃えている。動画配信サイトを中心に活動する6人組ユニット「すとぷり」や、ビジュアル系歌い手グループ「騎士X - Knight X - 」の人気グッズも。ぜひ一度店舗を訪れてみては。

未来屋書店北戸田店



12月5日（金）10時より

リニューアルオープンします📕📕



北戸田店でもコミLab始まります！

下記取扱ってます❤️🩵



原神 すとぷり 騎士X

Fate 崩壊スターレイル NIKKE

鳴潮 ゼンレスゾーンゼロ#コミLabpic.twitter.com/OqdyrvBoFb — 未来屋書店 北戸田店（むし以外） (@ms_8966) December 5, 2025

■店舗概要

【施設名称】未来屋書店 北戸田店

【住所】埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田３Ｆ

【電話番号】080-7449-3675

【営業時間】10時～21時

【URL】https://www.miraiyashoten.co.jp