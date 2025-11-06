黄金裔たちが集結する「オンパロスの記憶 フレーム切手」が登場！

COGNOSPHEREは11月6日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、郵便局とのコラボレーションが決定したと発表。本日から「オンパロスの記憶 フレーム切手」申し込み受付を開始している。

■「オンパロスの記憶 フレーム切手」登場

オンパロスの旅が最終章を迎えたことを記念し、『崩壊：スターレイル』オンパロスの記憶 フレーム切手が郵便局のネットショップにて販売を開始した。

アグライア、トリビー、モーディス、キャストリス、アナイクス、ヒアンシー、サフェル、ファイノン、セイレンス、ケリュドラ、長夜月、丹恒・騰荒、 キュレネ、開拓者のフレーム切手全15枚に、台紙・ポストカード・クリアファイルを加えた豪華セットとなっている。ぜひともチェックしよう。

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251106-01/

【申込み、商品お届け期間】

お申込み期間1：2025年11月6日～12月23日

商品のお届け1：2025年12月24日から発送開始（予定）

お申込み期間2：2025年12月24日以降

商品のお届け2：注文後3週間以内にお届け

※フレーム切手は、日本国内の郵便物にのみご使用いただけます。ご使用にあたり、お住まいの国・地域の郵便に関する法令・規定を必ずご確認ください。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。あらかじめご了承ください。

※郵便局窓口での受付はございません。

【商品情報】

商品名：「オンパロスの記憶 フレーム切手」

商品内容：

・オリジナルフレーム切手(110円×5枚) x3枚

・A3特製台紙×1枚

・クリアファイル×1枚

・ポストカード×1枚

価格：5940円（送料別）

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

【参考UR】

郵便局のネットショップ：https://www.shop.post.japanpost.jp/

郵便局のネットショップ公式X（Twitter）：https://twitter.com/japanpost_shop

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.