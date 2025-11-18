2025年12月1日で『信長の野望 覇道』がサービス開始から3周年！
『信長の野望 覇道』の3周年直前生放送を11月25日21時より放送決定！
コーエーテクモゲームスは11月18日、iOS／Android／PC（Steam）でサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送を実施すると発表。実施日時は2025年11月25日21時より。
本生放送は、『信長の野望 覇道』が2022年12月1日にサービスを開始し、3周年を迎えるのを記念して実施するもの。ゲストとして、歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』の新シーズンアップデート内容紹介や3周年記念キャンペーン情報、プレイヤーに募集していた質問への回答を実施する。
番組内では、ゲーム内アイテムのプレゼント企画も実施。友だちや一門の仲間たちに声を掛けて、リアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
▼『信長の野望 覇道』公式生放送 概要
番組名：『信長の野望 覇道』3周年直前生放送
放送日時：2025年11月25日21時～
出演者：
ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）
MC：吉﨑智宏さん
『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏
放送URL：
・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/3bJ2MUVIYnM
・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1vOxwdYkoEdKB
・ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349171818
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
対応OS：
iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）
Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く
Steam：Steamストアのシステム要件より確認
（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）
配信日：配信中（2022年12月1日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金）
