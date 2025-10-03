コーエーテクモゲームスは10月3日、iOS／Android／PC（Steam）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、2025年12月でサービス開始3年を迎えることを記念し、「『信長の野望 覇道』3周年記念公式オフ会」の開催が決定したと発表。開催日時は、2025年12月7日14時～17時（予定）だ。

本オフ会は領主（プレイヤー）の交流を深め、黒田運営プロデューサーや生放送出演ゲストと直接コミュニケーションを取れる場として用意するもの。出演者によるトークセッションのほか、来場者からの質問（目安箱）コーナー、ゲーム内アイテムを賭けたクイズ大会などを予定している。

応募はゲーム内お知らせから実施。『信長の野望 覇道』プレイヤーから40名を招待する。我こそは真の『信長の野望 覇道』プレイヤーという人は、ぜひとも応募してみてはいかがだろうか。

公式オフ会「『信長の野望 覇道』3周年記念公式オフ会」開催概要

開催日時：2025年12月7日14時～17時（予定）

※13時30分より受付開始予定

会場・アクセス：KTビル（コーエーテクモゲームス本社）

〒220-8503 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

・みなとみらい線「新高島駅」2出口より徒歩3分

・横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町駅」より徒歩8分

・JR／東急線／京急線／相鉄線「横浜駅」東口より徒歩11分

出演者：

ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）

MC：吉﨑智宏さん

『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏

募集期間／当選発表／申し込み期間：2025年10月13日23時59分送信分まで受付

当選発表：2025年10月下旬予定

・当選者には、申込時に記入したメールアドレスへ連絡。

・応募者多数の場合、同社が来場者を選定のうえ、当選者が登録したメールアドレスを通じて案内。

・当選者宛に送られた当選通知メールに対して、定められた期間内に必要事項を記入のうえ、返信をすることで当選確定となる。

募集人数：40名（予定）

応募方法：本イベントへの応募は『信長の野望 覇道』ゲーム内お知らせから行える。

応募資格：

・本イベントの応募要項に同意かつ18歳以上の人

・『信長の野望 覇道』チュートリアルを完了し、ゲーム内お知らせから参加申請を行える人

・当日会場にてイベントに関するアンケートに答えられる人

・開催地までの交通費、諸経費を自身で負担できる人

参加費用：無料

※交通費、宿泊費はプレイヤーのみなさまご自身のご負担となります。また万が一イベントが中止となる場合でも交通費、宿泊費などの補償はいたしません。

募集詳細：https://www.gamecity.ne.jp/news/25554.html

【注意事項】

・オフ会当選の権利は選出されたご本人様のものとし、譲渡はできません。

・会場内外で発生したトラブル、事故、盗難、紛失、怪我などは主催者、会場、出演者は一切責任を負いかねます。

撮影に関して：

・コーエーテクモゲームスおよび各媒体は、本イベントの模様を撮影させていただきます。

・本イベントにおいて撮影された撮影物は、コーエーテクモゲームスの裁量により、各種広告媒体へ掲載する場合がございます。

・コーエーテクモゲームスは、撮影された映像、動画などを加工、編集致します。なお、個々のお客様の削除依頼には対応出来かねますので、あらかじめご了承ください。

・撮影された映像、動画などは、コーエーテクモゲームスの判断にて掲載されない場合がございます。また、予告なく削除させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・撮影された映像、動画んどに関する著作権など一切の権利はコーエーテクモゲームスに帰属いたします。

・撮影された映像、動画など掲載に関して被撮影者が何らかの損害を被った場合であっても、コーエーテクモゲームスは一切その責任を負わないものとします。

・会場内展示やオフ会の模様の撮影は自由とさせていただきますが、ほかのお客様が映り込む場合はモザイクを掛けるなど、ほかのお客様のプライバシーには十分にご配慮いただくようお願いいたします。

・各SNS への投稿は可能ですが、投稿したことによるトラブルはご自身の責任でご対応をお願いします。

【個人情報の取り扱いに関して】

ご提出いただきました個人情報（撮影物に含まれる個人情報を除く）は、ご本人確認、本イベント参加に際してのご連絡、『信長の野望 覇道』に関するご案内および個人を特定しない統計情報としてのみ利用させていただきます。また、本イベントに関する業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客さまの承諾なく、第三者に提供致しません。なお、当社の個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

https://www.gamecity.ne.jp/privacy/

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

©2022-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。