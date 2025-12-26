コーエーテクモゲームスは12月26日、iOS／Android／PC（Steam）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、来年2026年にちなんで、26名に26枚のゲーム内アイテム「名将登用状」が当たる「行く年来る年キャンペーン」を開催。

本キャンペーンは『信長の野望 覇道』とプレイヤーが過ごした2025年の振り返りや、新年の抱負を指定ハッシュタグとともにX（Twitter）に投稿することで応募完了となる。後日採用された投稿者26名にゲーム内アイテム「名将登用状」26枚を進呈。

また、公式Xのフォローと指定ポストのリポストで、1000円分の「えらべるPay」や“『信長の野望 覇道』手ぬぐい”がその場で当たるフォロー&リポストキャンペーンも並行して開催する。

どちらのキャンペーンも年内と年明けそれぞれ2回応募のチャンスがあるので、お見逃し無く。

なお、ゲーム内では、ミッションを達成することでラインアップの中から好きな商品と交換できる「えらべるPay」や、“『信長の野望 覇道』2026年カレンダー”などの賞品が後日当たる「3周年記念還元キャンペーン」を、2025年12月31日まで開催中。

2025年12月で3周年をむかえた『信長の野望 覇道』で新たに迎える2026年を祝し、ゲーム内と外、ダブルで賞品をゲットするチャンスとなっているので、ふるって参加してみてはいかがだろうか。

■「『信長の野望 覇道』行く年来る年キャンペーン」概要

開催期間：2025年12月26日15時～1月5日23時59分まで

応募条件・参加方法：

①「名将登用状」26枚×26名に当たる投稿キャンペーン

・12月26日から12月31日まで

1. 公式X（@nobunaga_hadou）をフォロー

2. 指定ハッシュタグ「#信長覇道で行く年」と『信長の野望 覇道』で過ごした2025年の思いや感想、振り返りをXに投稿

・1月1日から1月5日まで：

1. 公式X（@nobunaga_hadou）をフォロー

2. 指定ハッシュタグ「#信長覇道で来る年」と2026年『信長の野望 覇道』における目標や抱負をXに投稿

②「えらべるPay」1000円分または『信長の野望 覇道』手ぬぐいが当たるフォロー&リポストキャンペーン

1. 公式X（@nobunaga_hadou）をフォロー

2. 指定ポストをリポスト

3. 指定ポストのURLから抽選結果を確認

※12月26日～12月31日開催分と、1月1日～1月5日開催分の2回、応募のチャンスがあります。

賞品詳細：

・「名将登用状」26枚×26名

・「えらべるPay」1000円分×200名

・『信長の野望 覇道』手ぬぐい×10名

●応募規約：

・コーエーテクモゲームス（以下「当社」といいます）は「『信長の野望 覇道』行く年来る年キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます）に関して、以下の応募規約を定めます。

・「えらべるPay」や「『信長の野望 覇道』手ぬぐい」が当たるフォロー&リポストキャンペーンでは、『信長の野望 覇道』公式Xをフォローし、指定ポストをリポストした方のみ抽選に参加できます。

・ゲーム内アイテム「名将登用状」26枚が当たる投稿キャンペーンでは、指定ハッシュタグ「#信長覇道で行く年」「#信長覇道で来る年」のいずれかとテーマに沿った投稿を行った方が選考対象となります。

・ゲーム内アイテム「名将登用状」26 枚が当たる投稿キャンペーンでは、ご応募いただいたX のアカウント宛てにご当選のご連絡をいたします。

・「『信長の野望 覇道』手ぬぐい」当選者様は「当選画面」にて指定するお客様情報入力フォームに、所定の事項（氏名、住所、電話番号など）をご記入ください。ご記入いただいた情報をもとにプレゼントを発送いたします。

・ご当選者様への賞品送付に際し、当社がご当選者様の個人情報を取得することを、あらかじめご了承ください。また、ご提供いただいた個人情報は、賞品の送付のみに使用し、その他の目的で使用することはありません。なお、当社の個人情報の取扱に関しては、当社の個人情報保護方針に即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

・当選連絡後、ご案内するお客様情報入力フォームより2週間以内に必要事項をご入力いただかない場合、当選が無効になりますのでご注意ください。

・必要事項の記入漏れがある場合は、当選を無効とさせていただきます。

・お客様のご住所が不明等で賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・当選で獲得された権利は、ほかの人に譲渡することはできません。

・本キャンペーンのご当選者様は同時期に実施されている同じ賞品を対象とした、他のキャンペーンとは重なってご当選になれない場合がございます。

・未成年者は保護者の承諾が必要です。

・本キャンペーン内容は、予告なく変更、修正、削除などを行う場合があります。

・日本国外からはご利用頂けません。ご了承ください。企業オフィス内イントラ環境、VPNなど使用中はエラーがでる可能性がございます。

・アクセスに関しては日本国内にて、キャリア回線などでアクセスしてください。

・「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトでありさまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与された「えらべるPay」により異なり、変更になる場合がございます。また「えらべるPay」内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

●注意事項：

・本キャンペーンはコーエーテクモゲームスによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはコーエーテクモゲームス ユーザーサポートまでお願いいたします。

■「『信長の野望 覇道』3周年記念還元キャンペーン」概要

開催期間：2025年12月1日0時～12月31日23時59分まで

※応募期限は2026年1月7日23時59分までとなります。

応募条件・参加方法：

①『信長の野望 覇道』をダウンロード（すでにプレイされている人はスキップ）

②チュートリアルを突破し、ゲーム内ミッションに挑戦する

③ゲーム内のミッション達成後アクセスが可能になる応募ボタンから応募フォームにアクセスユーザーID、連絡用メールアドレスを送信して応募完了

※ゲーム内から応募フォームにアクセスすることでユーザーIDが自動入力されます。

※自動入力されない場合は『信長の野望 覇道』ゲーム画面左上の領主アイコンから開ける「領主情報」でユーザーIDを確認しご入力ください。

賞品詳細：合計810名に「えらべるPay」または『信長の野望 覇道』カレンダーが当たる。内訳は以下のとおり。

・「えらべるPay」

1万円分×30名

1000円分×60名

500円分×700名

・『信長の野望 覇道』カレンダー 20名

●応募規約：

・コーエーテクモゲームス（以下「当社」といいます）は「『信長の野望 覇道』3周年記念還元キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます）に関して、以下の応募規約を定めます。

・『信長の野望 覇道』をプレイし、ゲーム内のミッション達成後アクセスが可能になる応募ボタンから応募フォームにてメールアドレスおよびユーザーIDを送信いただくことでキャンペーンに参加ご当選者様に対してのみ2026年1月中旬を目処に応募フォームに入力いただいたメール宛てに「当選のご連絡」を差し上げます。

・「えらべるPay」以外の賞品のご当選者様は「当選のご連絡」にて指定するお客様情報入力フォームに、所定の事項（氏名、住所、電話番号など）をご記入ください。ご記入いただいた情報をもとにプレゼントを発送いたします。

・ご当選者様への賞品送付に際し、当社がご当選者様の個人情報を取得することを、あらかじめご了承ください。また、ご提供いただいた個人情報は、賞品の送付のみに使用し、その他の目的で使用することはありません。なお、当社の個人情報の取扱に関しては、当社の個人情報保護方針に即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

・当選連絡後、ご案内するお客様情報入力フォームより2週間以内に必要事項をご入力いただかない場合、当選が無効になりますのでご注意ください。

・必要事項の記入漏れがある場合は、当選を無効とさせていただきます。

・お客様のご住所が不明等で賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・当選で獲得された権利は、ほかの人に譲渡することはできません。

・本キャンペーンのご当選者様は同時期に実施されている同じ賞品を対象とした、他のキャンペーンとは重なってご当選になれない場合がございます。

・未成年者は保護者の承諾が必要です。

・本キャンペーン内容は、予告なく変更、修正、削除などを行う場合があります。

・日本国外からはご利用頂けません。ご了承ください。企業オフィス内イントラ環境、VPNなど使用中はエラーがでる可能性がございます。

・アクセスに関しては日本国内にて、キャリア回線などでアクセスしてください。

・「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトでありさまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与された「えらべるPay」により異なり、変更になる場合がございます。また「えらべるPay」内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

●注意事項：

・本キャンペーンはコーエーテクモゲームスによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはコーエーテクモゲームス ユーザーサポートまでお願いいたします。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

©2022-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。