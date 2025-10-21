『信長の野望 覇道』公式生放送が10月28日21時に放送決定！アップデート内容などを紹介

歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんがゲストで出演！

コーエーテクモゲームスは10月21日、iOS／Android／PC（Steam）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送を実施すると発表。配信日時は、2025年10月28日21時より。

番組にはゲストとして、歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』のアップデート内容や新武将の紹介、プレイヤーから募集していた質問への回答を実施する。

番組内では、ゲーム内アイテムのプレゼント企画に加え、公式Xで募集していた「信長覇道 スタンプ第2弾」の受賞作発表も実施。友だちや一門の仲間たちに声を掛けてぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

『信長の野望 覇道』公式生放送 概要

番組名：『信長の野望 覇道』公式生放送

放送日時：2025年10月28日21時～

出演者：

ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）

MC：吉﨑智宏さん

『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏

放送URL：

・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/GC7P3_yPIgQ

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1yoKMPLEVzjxQ

・ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348960214

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

©2022-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。