カメラ買うなら今!! ニコン、OM、キヤノン、パナ、ソニーの2025年冬「キャッシュバック・キャンペーン」を比べてみた!!

欲しいカメラとレンズを全部一緒に買うとン十万円お得になる!?





ニコン、OMに続き、キヤノン、パナソニック、ソニーも始まり、冬のキャッシュバック「CB」キャンペーンが出そろいましたので、年末年始のおカメラ購入計画のためにも、整理しておきましょう。

どのメーカーも、指定した期間に購入したカメラやレンズの領収書や保証書、パッケージなど、確認書類を揃えて応募するかたちで、もちろん抽選などではなく、正しく応募すれば全員にキャッシュバックがやってきます。

キャッシュの形式は各社様々で、指定の銀行口座に振り込まれるものから、電子マネーのコードが送られるとか、コンビニの端末でまさに現金を下ろせるものまで様々です。

各社の応募方法サイトをきちんと読んで、間違いなきように応募してくださいね。

ニコン

カメラは最高7万5000円でレンズも7万円あり

ほぼ全モデル対象なうえ1製品2台まで応募可能の大盤振る舞い

今冬のCBキャンペーンではニコンが開始が一番乗りで、10月24日から1月13日までの購入期間です。締め切りは1か月後の2月13日と緩やかで、制限も、同一製品は2台まで応募可能と緩やかなので特徴です。

CB額が大きいのはZ9ボディーがなんと7万5000円CBで、Z6Ⅲ+24-120レンズキットが6万5000円、Z8、Z7Ⅱ、Z6Ⅲは5万円と、けっこう高額なのが特徴です。

Zfはボディのみで3万円、40mmとのキットが3万5000円ですが、どちらも「ブラック」のみが対象で、「シルバー」はキャンペーン対象外というのも面白いです。まだ品薄なんでしょうかね。

Z9は2021年発売ですが、そろそろ次世代機が来るのでしょうか?

ニコンのZレンズも、400mmや600mm、800mmが7万円、70-200mmが5万円となかなか高額です。

OMシステム

OM-1ⅡにOM-3、OM-5Ⅱも対象

レンズは最高4万円CBだ

OMは11月1日から1月12日までで、カメラはOM-1Ⅱはボディーで1万円、レンズキットで2～2万5000円、OM-3、OM-5Ⅱもあります。

コンパクトカメラの人気モデル「Tough TG-7」も1万円戻るのは、購入価格比としてお得な感じがしますね。

レンズは5000円から、最高4万円というのはなかなか太っ腹。同一商品のご応募は最大2台までで、上限の台数や金額はないのもうれしいです。

キヤノン

EOS R5Ⅱはなんと7万円CB

シネマカメラも要チェックです

キヤノンは11月14日から1月14日購入分で、応募期限は1月28日です。こちらはお一人様につき各機種の対象商品（キットや色違いの商品を含む）のいずれか1台限りですが、総量の規制はありません。

EOSの最高CBは7万円で、EOS R5ⅡボディーまたはEOS R5Ⅱ+24-105レンズキットです。

R6はⅡが対象で、ボディーのみ、レンズキットともに3万円ですね。R6Ⅲが出たので対象にしたのでしょうか。ちなみにR6Ⅲは別途、CBではなく発売記念キャンペーンが11月21日から始まりますので、そちらをチェックしてください。CFexpressカードがもらえます。

R8が2万円CBで、APS-Cモデルはありますが、フルサイズはこれ以外のカメラは入っていません。ニコンがほぼ全モデルなのとは対照的ですね。

そのかわり(?)、シネマカメラのEOS C80とR5Cが7万円となっておりますので、動画派のチェックです。

レンズは最高が100-500mmの4万5000円で、Lレンズが11機種入っていて、こちらは大盤振る舞いです。

コンパクトではPowerShot V10が5000円、コンパクトプリンターも2000円CBですから、これを機に買うのもありですね。

パナソニック

フルサイズはS5ⅡとS9のみ

レンズは1人3本までなので厳選しよう

パナソニックも11月14日から1月12日購入分までで、応募は2月1日締め切りです。対象のボディ・レンズキットは各シリーズにつき1台のみ、レンズは各シリーズ3本までという制限があります。

フルサイズカメラはS5ⅡとS5ⅡX、S9のみで、CBはボディーのみでは1万5000円と1万円、レンズキットでは2万円と1万5000円になります。フルサイズ用レンズは14本で、5000円から2万円のキャッシュバックです。

ソニー

α7RⅤと7Ⅳが4万円CB

カメラと同時購入で4万円CBのレンズもありで 悩みそう

ソニーも11月14日開始で、終わりは1月13日、締め切りは1月27日といちばんせっかちです。同一モデルで複数台での応募はできません（色違いも不可）が総量規制はないですね。

カメラはα7RⅤと7Ⅳが4万円、7Ⅲが3万円、VLOGCAMのE1が3万円、7CRが2万円、7CⅡと7Cが1万円です。α7RⅤは2022年、7Ⅳは2021年ですから、ひょっとしてそろそろ次世代モデルが来るということでしょうかね。

レンズはGMシリーズ10本が1万円、Gシリーズ12本が1万円で、マイクも3000円～1万円CBになります。

ソニーさん独自で面白いのは、カメラと同時購入で買ったGMレンズの一部にはさらに1万円のキャッシュバックがつきます。そして、この場合のカメラには、カメラ自体のCBがないα1や1Ⅱ、α9Ⅲが入っているんですよね。レンズのほうも、300mmF2.8GMのように、レンズ単体ではCB対象ではないのに、カメラと同時購入なら3万円戻ってくるというものがあります。悩みましょう。