ラスボスきた～!! 富士フイルムがカメラ＋レンズで「20万円」のキャッシュバック開始!!

2025年11月19日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　富士フイルムは11月18日から、中判ミラーレスカメラ「GFXシリーズ」のキャッシュバックキャンペーンを開始した。購入の期限は1月12日までで、応募の期限は3月31日までと、他社より余裕がある。

　カメラとレンズ同時購入で最高「20万円」も戻るのが目玉で、単品でCBとなるのはレンズだけとなる。1機種につき1台までの制限があるが、総量の制限はない。

GFXで20万円キャッシュバック

　対象となるカメラは2機種のみで、GFX100Ⅱ（約127万円）と、GFX100SⅡ（約85万円）で、CB最高額となる組み合わせのレンズGF110mmF2は、35mm換算87mmの画角で44万円なので、SⅡとの合計では129万円で、それが実質109万円になるわけだ。

GFXで20万円キャッシュバック

　富士フイルム以外のカメラメーカー、冬のキャッシュバックキャンペーンはこちらの記事で!!

「同時購入」対象商品

　GFX100ⅡまたはGFX100SⅡと以下のレンズの同時購入。

☆20万円キャッシュバック
GF110mmF2 R LM WR　（約44万円）

☆15万円キャッシュバック
GF55mmF1.7 R WR　（約36万円）
GF20-35mmF4 R WR　（約39万円）
GF45-100mmF4 R LM OIS WR　（約36万円）

☆10万円キャッシュバック
GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR　（約31万円）

GFXで20万円キャッシュバック

「単品購入」対象商品

☆5万円キャッシュバック】
■GF55mmF1.7 R WR　（約36万円）
■GF80mmF1.7 R WR　（約36万円）
■GF110mmF2 R LM WR　（約44万円）
■GF20-35mmF4 R WR　（約39万円）
■GF32-64mmF4 R LM WR　（約36万円）
■GF45-100mmF4 R LM OIS WR　（約36万円）
■GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR　（約31万円）

GFXで20万円キャッシュバック

■関連サイト

