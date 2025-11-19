ラスボスきた～!! 富士フイルムがカメラ＋レンズで「20万円」のキャッシュバック開始!!





富士フイルムは11月18日から、中判ミラーレスカメラ「GFXシリーズ」のキャッシュバックキャンペーンを開始した。購入の期限は1月12日までで、応募の期限は3月31日までと、他社より余裕がある。

カメラとレンズ同時購入で最高「20万円」も戻るのが目玉で、単品でCBとなるのはレンズだけとなる。1機種につき1台までの制限があるが、総量の制限はない。

対象となるカメラは2機種のみで、GFX100Ⅱ（約127万円）と、GFX100SⅡ（約85万円）で、CB最高額となる組み合わせのレンズGF110mmF2は、35mm換算87mmの画角で44万円なので、SⅡとの合計では129万円で、それが実質109万円になるわけだ。

「同時購入」対象商品

GFX100ⅡまたはGFX100SⅡと以下のレンズの同時購入。

☆20万円キャッシュバック

GF110mmF2 R LM WR （約44万円）

☆15万円キャッシュバック

GF55mmF1.7 R WR （約36万円）

GF20-35mmF4 R WR （約39万円）

GF45-100mmF4 R LM OIS WR （約36万円）

☆10万円キャッシュバック

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR （約31万円）

「単品購入」対象商品

☆5万円キャッシュバック】

■GF55mmF1.7 R WR （約36万円）

■GF80mmF1.7 R WR （約36万円）

■GF110mmF2 R LM WR （約44万円）

■GF20-35mmF4 R WR （約39万円）

■GF32-64mmF4 R LM WR （約36万円）

■GF45-100mmF4 R LM OIS WR （約36万円）

■GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR （約31万円）