これなら行ける！ とんかつ「まい泉」スタンプ2倍で京都「SOU・SOU」のめちゃカワトートまでの距離が半分に

「箸で切れるやわらかなとんかつ」で知られる「まい泉」は、意外とお弁当がリーズナブルなのでたまに購入しています。本当にかつがやわらかくて美味しいんですよ。

そんなまい泉で「まい泉スタンプ2倍キャンペーン」が始まりました。会計金額500円ごとにスタンプが2倍になるのですが、これがなんと全品対象です。しかも、ポイントを貯めるとまい泉創業60周年を記念して作られた「まい泉」×「SOU・SOU」コラボトートバッグと交換できるとのこと。え、可愛い、欲しい。

うまいとんかつを食べてポイント2倍！

11月25日（火）から12月9日（火）まで、まい泉直営店舗でスタンプ2倍キャンペーンを実施中です。

期間中、500円（税込）以上購入すると金額の2倍のスタンプを押印します。ポイントを貯めるとヒレかつサンドやとんかつソースなどと交換可能。今回、まい泉創業60周年を記念して数量限定で「まい泉」×「SOU・SOU」コラボトートバッグが登場しました。京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」とまい泉がコラボレーションした特別デザインのトートバッグは、在庫がなくなり次第終了。絶対に手に入れたい！

とんかつ まい泉 グランスタ東京店 直営店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京 B1F（JR東京駅改札内）

営業時間：8:00～22:00(月～土）、8:00～21:00（日、祝日）