ごま油を変えれば食卓が変わる！ 広尾の名店「賛否両論」店主・笠原将弘さん考案のおにぎり試食で実感

創業300周年を迎える竹本油脂。それ御を記念したイベントが東京駅改札内のイベントスペース「スクエア ゼロ」で開催されます。予約の取れない店「賛否両論」店主・笠原将弘さんが考案したメニューの試食会も実施されます！

「賛否両論」店主・笠原将弘さん考案の圧搾純正胡麻油を使用したメニュー

マルホン胡麻油の竹本油脂は、11月15日(土)、16日(日)JT東京駅改札内のイベントスペース「スクエア ゼロ」で創業300周年を記念したPRイベントを開催します。創業300周年記念メニューの試食会や、ごま油などが当たる抽選会、300周年記念パッケージのミニごま油セットのサンプリングなど2日間限定で開催します。

賛否両論・笠原将弘流 創業300周年記念メニュー試食会

＜天かす じゃこ おにぎり＞・＜根菜きんぴらのお味噌汁＞

東京・恵比寿「賛否両論」店主・笠原将弘さん考案の圧搾純正胡麻油を使用したメニューを、2日間・数量限定で試食できます。

※提供時間については、当日会場でご確認ください。

ごま油セットなどが当たる抽選会！

簡単なアンケートに答えた方に、抽選で300周年記念ごま油セットなど素敵な景品が当たる抽選会を開催します。

＜景品＞

・300周年記念ごま油セット

・For Our Future胡麻油 150g

・300周年記念ハンドタオル

・焼肉がおいしくなるごま油小袋2本セット

ごま油5種入り300周年記念小袋セット

イベント会場に来場した方に先着で、ごま油5種入りの300周年記念小袋セットをプレゼントします。

竹本油脂300周年記念イベント「感謝のマルホン胡麻油サンプリング」

場所：JT東京駅改札内「スクエア ゼロ」

日程：2025年11月15日(土)、16日(日)

時間：11:00～19:00