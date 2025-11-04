「私は、自分のした事に就いて後悔したことはなかった。」『文豪ストレイドッグス』クリームソーダになる

2023年に丸善ジュンク堂書店の企画としてスタートした、“文学を味わう”クリームソーダ企画「文豪クリームソーダ」。「旅する喫茶」代表・tsunekawa氏が、書店員が選んだ文豪の名作からインスピレーションを受け、色と味でその世界観を表現したオリジナルメニューを展開してきました。

3年目となる今年は、なんと人気アニメ「文豪ストレイドッグス」とのスペシャルコラボレーションが実現！ 作品の世界観をイメージしたクリームソーダが楽しめます。

「文豪ストレイドッグス」とコラボしたクリームソーダ

丸善ジュンク堂書店は、毎年好評の恒例企画「文豪クリームソーダ2025」を2025年11月12日（水）より開催します。

2025年は初の試みとして、人気アニメ「文豪ストレイドッグス」とのスペシャルコラボレーションが実現。SNSを中心に話題を集める「旅する喫茶」tsunekawa氏監修のもと、作品の世界観をイメージしたオリジナルクリームソーダを、丸善 丸の内本店をはじめとする全国の対象店舗にて提供します。

中島敦『山月記』 (月下獣ver.)

価格：イートイン ￥1,650（税込）、テイクアウト￥1,620（税込）

深い孤独の青に抗った、かつての白き「月下獣」は、今、勇気と優しさを胸に「中島敦」として、戦う。月をイメージしたレモンと共に、味の「変身」もお楽しみください。

太宰治『人間失格』

価格：イートイン ￥1,650（税込）、テイクアウト￥1,620（税込）

ふわりと乗せた綿あめは、彼の飄々とした態度、そして柔和な笑み。しかし甘やかなビスケットの仮面の下には、深く、水中を揺蕩うような、彼の思考の如きグラデーションが広がっている。美しきソーダへ、太宰と共に「飛び込んで」ください。

芥川龍之介『羅生門』

価格：イートイン ￥1,650（税込）、テイクアウト￥1,620（税込）

死神の如き漆黒の外套から生み出される、美しき深紅の海。グラスの縁に配されたザラメは、焦がれるほどの「憧れ」を呼び覚ます。ラズベリーの赤が竹炭の闇を溶かす、その一瞬のコントラストをお楽しみください。

「文豪クリームソーダ2025」

取扱店舗：

〈イートインのみ〉

・丸善 丸の内本店（東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ 4F）

・丸善 ラゾーナ川崎店（神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1F）

・HAMARU ラクシス フロント店（神奈川県横浜市中区本町6-50-10 ラクシス フロント 2F）

・丸善 京都本店（京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL B2）

各店内のカフェ

〈テイクアウトのみ〉

・OVAL CAFE（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー 2F）

※土日祝 12:00～18:00のみ。屋外のワゴントレーラーでの提供となります。

〈イートイン・テイクアウト〉

・TORANOMON HILLS CAFE(東京都港区虎ノ門2-6‐3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2）

開催期間：

2025年11月12日（水）～ 2025年12月14日（日）

※OVAL CAFE、TORANOMON HILLS CAFEは2025年11月12日（水）～ 2025年11月30日（日）の開催です。

また、「文豪ストレイドッグス」×「文豪クリームソーダ」コラボグッズも販売。

クリームソーダアクリルスタンド（全3種）

価格：￥880（税込）

描き起こしのミニキャライラストとクリームソーダの世界を閉じ込めたアクリルスタンドは、ステンドグラスのような繊細なデザインと透明感を大切に仕上げています。

ランダムミニキャラクリアカード（全6種）

価格：￥440（税込）/ ブラインド商品

描き起こしミニキャラのイラストを使用したクリアカード。透明部分には、お手持ちのぬいぐるみや推しグッズをかざして一緒に撮影できる仕様となっています。ブラインド仕様のランダム販売となります。

オリジナルグッズ取扱店舗：

販売期間：2025年11月12日（水）～ 12月14日（日）