NetEase Gamesは11月14日、新作ゲーム「風燕伝：Where Winds Meet」を11月15日10時（日本時間）より配信開始すると発表。対応プラットフォームはPlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）で、基本プレイ無料だ。

全世界で1000万人の事前登録者数を誇り、事前ダウンロードも実施中。期待の新作として話題を呼んでいる。

本作は、武侠の世界観とオープンワールドならではの自由なプレイ体験を融合させたオリジナル武侠オープンワールドARPG。物語の舞台は激動の10世紀中国・五代十国時代。プレイヤーは若き侠客として、混乱に満ちた世界で自らの伝説を紡ぐ旅に出る。

特徴的なのは、ゲーム内に登場する1万人以上のNPCそれぞれが独自の個性と行動パターンを持ち、プレイヤーの選択や行動に応じて関係性が変化することだ。プレイヤーはユーモラスな行動もでき、どう生きるのも自由。

“信頼できる仲間”にも、“宿命の敵”にもなり得るため、プレイヤーごとに異なる体験ができるだろう。都市内のあらゆる建物に自由に出入りできる「シームレス探索」が可能なのも作り込みが凄い。

武器は「槍・剣・双剣・斬馬刀・傘・扇・縄鏢（じょうひょう）」の7つ。23種類を超える戦闘スタイルを組み合わせ、自分だけの戦い方を構築できる。

また、1人で旅に出るもよし。最大4人の仲間とチームを組むもよし。他のプレイヤーとの真剣勝負を楽しめるPVP対戦モードも用意されているとのこと。

日本語字幕にも対応しているので、ぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『風燕伝：Where Winds Meet』

ジャンル：武侠オープンワールドARPG

配信：NetEase Games

開発：Everstone Studio

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

配信日：2025年11月15日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

IARC：7+（7歳以上対象）

