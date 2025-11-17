NetEase Gamesは11月16日、基本プレイ無料の新作ゲーム「風燕伝：Where Winds Meet」を11月15日に配信開始した。

公式Xでは、リリース初日の総プレイヤー数が200万人にのぼったほか、Steamのグローバル売上ランキングで7位、人気ゲームTOP５、Steam同時接続人数17万人、PS Store売上TOP３をそれぞれ記録したとしている。

本作は、武侠の世界観とオープンワールドならではの自由なプレイ体験を融合させたオリジナル武侠オープンワールドARPG。物語の舞台は激動の10世紀中国・五代十国時代。プレイヤーは若き侠客として、混乱に満ちた世界で自らの伝説を紡ぐ旅に出る。

実際に遊んだユーザーからは「これ、ホンマに無料でええんかってレベル」「ガチョウが強すぎて草」「ちょっと神ゲーすぎるな」「キャラメイクだけで1日半かかった」「戦うのも冒険するのも楽しい」「わかり始めるとほんと面白くなる」「AI会話の精度が良さげ」など、好評の声が相次いでいる。

いっぽうで、キャラクリのプレビューとフィールドで顔が変わる、UIがわかりにくい、ちょっとカクつくといった意見もあり、改善の余地はまだありそうだ。

シングルでプレイすることもできるし、友人とマルチでプレイすることも可能。基本無料なので、気になったらぜひ旅立ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『風燕伝：Where Winds Meet』

ジャンル：武侠オープンワールドARPG

配信：NetEase Games

開発：Everstone Studio

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

配信日：配信中（2025年11月15日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

IARC：7+（7歳以上対象）

© 2025 WHERE WINDS MEET, EVERSTONE STUDIO and other related trademarks and logos belong to NetEase, Inc. All rights reserved.