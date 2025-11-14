コーエーテクモゲームスは11月14日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、2025年11月13日に11月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

■11月アップデート概要

●イベント「戦火連天」

2025年11月13日より、長期イベント「戦火連天」のルールが一部調整された。

●イベント「戦火連天」変更内容について

●イベント「戦火連天」ルール 報酬について

●「イベント「戦火連天」順位確定後について

●新LR武将「楽進」（がくしん）と「朱桓」（しゅかん）が登場

新たなLR武将「楽進」と「朱桓」が「極求賢令」に登場。

会心攻撃時に会心威力を大きく上昇させた状態でダメージを与える新有利変化「威槍」を付与可能で、戦法で自部隊の会心性能を大きく強化し、大ダメージを狙える騎兵武将LR「楽進」。

自部隊の侍従の人数に応じて、部隊の攻撃や火攻撃威力を上昇させる技能を持ち、多くの侍従を配置することで部隊の火力を大幅に強化可能な歩兵武将LR「朱桓」。

LR「朱桓」は侍従方向を複数持ち、部隊の編制に応じて上か下に侍従枠が設定される。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2020-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。