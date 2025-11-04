【11月13日受付開始】スイーツ好きが最後にたどり着くエシレバターを堪能するためのクリスマスケーキ

そろそろ今年のクリスマスケーキをどこで買おうか、悩み中の方も多いのではないでしょうか？ フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店「エシレ・メゾン デュ ブール」では、クリスマス限定のオリジナル生ケーキ「ブッシュ・ド・ノエル・エシレ」の予約受付を11月13日（木）よりスタート。このケーキ、毎年予約開始初日に完売してしまう大人気商品です！

毎年大人気！ エシレのクリスマスケーキ

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店「エシレ・メゾン デュ ブール」では、クリスマス限定のオリジナル生ケーキ「ブッシュ・ド・ノエル・エシレ」を数量限定で発売。2025年11月13日（木）より予約受付を開始します。

ブッシュ・ド・ノエル・エシレ

価格：￥ 14,040（税込）

ご予約：

11月13日（木）～ 予約数到達次第、受付終了

店頭でのお支払いとともに予約受付 100台限定

お渡し：

12月20日（土）～ 12月27日（土）店頭お渡し

※お渡し日毎に、ご予約受付数に上限がございます。

※配送は行っておりません。

「ブッシュ・ド・ノエル・エシレ」は、厳選されたアーモンドパウダーをたっぷり使ってしっとりと焼き上げた生地に、エシレ バターをふんだんに使用したクリームを巻き込み、さらに外側にも贅沢にバタークリームを纏わせた、まさに “バターを堪能する” ための逸品。ヒイラギ型に焼き上げたラングドシャと、キノコに見立てたメレンゲの装飾がクリスマスを演出し、「ÉCHIRÉ」のシンプルな刻印で上品さをプラスしています。

雪を纏ったような凛とした姿に魅了されるファンも多く、毎年予約開始初日に完売してしまう大人気商品です。ゲットしたい方は初日の予約をお忘れなく！

ÉCHIRÉ MAISON DU BEURRE（エシレ・メゾン デュ ブール）

住所：東京都千代田区丸の内２丁目６−１ 丸の内ブリックスクエア 1F

営業時間：10:00～19:00

定休日：不定休