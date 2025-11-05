ディースリー・パブリッシャーは11月5日、PlayStation 5／PlayStation 4向けダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeの「11月のお買い得セール」に提供しているタイトルを公開した。セール期間は、2025年11月21日まで。

今回のセールでは、地球を守るアクションTPS『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』のDLC全部入り特別エディションが大幅割引。あの広告ゲームがもっと“激”しくなった『あのゲー激』、美少女たちの特別衣装や追加BGMが手に入る『サムライメイデン』DX版、定番のテーブルゲームこれ一本！の『THE テーブルゲーム Deluxe Pack』も超お買い得となっている。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記のセールタイトル一覧か、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら！

https://www.d3p.co.jp/information/event/354/

■セールタイトルピックアップ

▼『地球防衛軍6』

デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：1万2100円 ⇒ セール価格：5929円（51％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼『デジボク地球防衛軍2（略）』

デラックスエディション（ゲーム本編＋DLCセット）

通常価格：9980円 ⇒ セール価格：3992円（60％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2DXEDITION0

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

▼『あのゲー激（略）』

通常価格：990円 ⇒ セール価格：693円（30％オフ）

https://store.playstation.com/concept/10012884/

©2025 D3PUBLISHER

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：9900円 ⇒ セール価格：4455円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

