モバイルバッテリー発火相次ぐ　使用中の製品がリコール対象か確認を【リコール情報まとめ】

7月20日、JR山手線の車内でリコール対象のモバイルバッテリー（cheero Flat 10000mAh）から出火する事故が発生した。この記事では7月25日現在、国内でリコールが発表されている主なモバイルバッテリーや、リコール情報の確認方法などをご紹介する。
結構多い？リコールが発表されているモバイルバッテリー
国内でリコール対象となっている主なモバイルバッテリーは、以下のとおり。販売期間や製造番号などが限定されている物もあるため、各製品に記載した消費者庁リコール情報サイトのリンクやメーカー公式サイトもあわせてご確認頂きたい。
■Anker（アンカー）
・Anker 535 Power Bank（PowerCore 20000）
・Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）
・Anker Power Bank（20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル）
・Anker MagGo Power Bank（10000mAh, 7.5W, Stand）
・Anker 334 MagGo Battery（PowerCore 10000）
ニュースリリース
消費者庁リコール情報サイト（1）
消費者庁リコール情報サイト（2）
■air-J（エアージェイ）
・リチウム電池内蔵充電器
■Belkin（ベルキン）
・Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K
■Bigblue Tech
・X tormモバイルバッテリー
■cheero（ティ・アール・エイ）
・cheero Flat 10000mAh
■CIO
・SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & CABLE
■Lenovo（レノボ）
・Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク20000mAh（ブラック）
■llano
・llano 10000mAh Magsafe対応 ワイヤレスモバイルバッテリー
■PowerTraveller
・ミニゴリラ（minigorilla） MG001
■Shenzhen Baseus Technology
・Baseusマグネット式ミニワイヤレス急速充電モバイルバッテリー 2022, 6000mAh 20W‐モデル
■VOXPOP
・公式ライセンス商品モバイルバッテリー各種
消費者庁リコール情報サイト（1）
消費者庁リコール情報サイト（2）
消費者庁リコール情報サイト（3）
■アグロワークス／コウリュウ
・ヒーターベスト購入時のノベルティー用モバイルバッテリー
■アベル
・リチウム充電器（3000mAh）ポータブルバッテリー（アベルブランド）
■イケア・ジャパン
・VARMFRONT ヴァルムフロントモバイルバッテリー ダークブルー 10400 mAh
・VARMFRONT ヴァルムフロントモバイルバッテリー ブルー 5200 mAh
■エレコム
・DE-M01L-10440シリーズ
・DE-M01L-13040シリーズ
■オール
・smart waysモバイルバッテリー06「SW-MB06」
■コストコホールセールジャパン
・コストコ専用モデル モバイルバッテリー PQI Power 6000CV
・コストコ専用モデル モバイルバッテリー PQI Power 6000CV 2本組
■コロプラ／ダブルケイ
・スマートフォンバッテリー ゼロキス
・スマートフォンバッテリー メルクリオ
・ラパパのスマートフォンバッテリー
■セブン-イレブン・ジャパン／トップランド
・セブンライフスタイルスマートフォン用充電器
■ゼンデュア・ジャパン
・モバイルバッテリー ZENDURE SuperMini 5K
■全日空商事
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐飛行機モチーフ‐
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー-787‐8-
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐コックピット‐
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐垂直尾翼‐
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐空‐
■ノジマ
・分離式モバイルバッテリー
■ハック
・ギガバンク 10000mAh
・パワーバンク 10400mAh
・パワーバンク エリプス
■ヒロ・コーポレーション
・3WAY ACアダプター一体型モバイルバッテリー 6700mAh
■藤本電業
・スティッキー リチウム内蔵充電器
■ベイシア電器
・ACアダプタ内蔵モバイルバッテリー
■ベルソス
・モバイルバッテリー 20000mAh
■ポケモン
・ポケモン モバイルバッテリー RAVPower 10050mAh ピカチュウ
・ポケモン モバイルバッテリー RAVPower 10050mAh モンスターボール
・モンスターボール モバイルバッテリー Anker 10000mAh
■メテックス
・EVERBright ソーラーパワーバンク
■ロア・インターナショナル
・HyperJuice 130W USB C バッテリーパック
リコール情報の確認は消費者庁のサイトが便利
国内で発表されたリコール情報の確認は、消費者庁の「リコール情報サイト」が便利。トップページから製品名や型番を検索するだけで、手持ちの製品のリコールの有無を手軽にチェック可能だ。
ただし、リコールの届出からサイト掲載まで時間が掛かることがあるため、実際に調べる際は、Google検索なども利用して、メーカーやメディアが発信している情報がないか一緒にチェックしたほうがよいだろう。