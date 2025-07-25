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モバイルバッテリー発火相次ぐ　使用中の製品がリコール対象か確認を【リコール情報まとめ】

2025年07月25日 13時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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バッテリー発火のイメージ図

　7月20日、JR山手線の車内でリコール対象のモバイルバッテリー（cheero Flat 10000mAh）から出火する事故が発生した。この記事では7月25日現在、国内でリコールが発表されている主なモバイルバッテリーや、リコール情報の確認方法などをご紹介する。

結構多い？リコールが発表されているモバイルバッテリー

　国内でリコール対象となっている主なモバイルバッテリーは、以下のとおり。販売期間や製造番号などが限定されている物もあるため、各製品に記載した消費者庁リコール情報サイトのリンクやメーカー公式サイトもあわせてご確認頂きたい。

■Anker（アンカー）

・Anker 535 Power Bank（PowerCore 20000）

消費者庁リコール情報サイト

・Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）
・Anker Power Bank（20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル）
・Anker MagGo Power Bank（10000mAh, 7.5W, Stand）
・Anker 334 MagGo Battery（PowerCore 10000）

ニュースリリース
消費者庁リコール情報サイト（1）
消費者庁リコール情報サイト（2）

■air-J（エアージェイ）

・リチウム電池内蔵充電器

消費者庁リコール情報サイト

■Belkin（ベルキン）

・Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K

消費者庁リコール情報サイト

■Bigblue Tech

・X tormモバイルバッテリー

消費者庁リコール情報サイト

■cheero（ティ・アール・エイ）

・cheero Flat 10000mAh

消費者庁リコール情報サイト

■CIO

・SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & CABLE

消費者庁リコール情報サイト

■Lenovo（レノボ）

・Lenovo Go USB Type-C　ノートブックパワーバンク20000mAh（ブラック）

消費者庁リコール情報サイト

■llano

・llano 10000mAh Magsafe対応　ワイヤレスモバイルバッテリー

消費者庁リコール情報サイト

■PowerTraveller

・ミニゴリラ（minigorilla） MG001

消費者庁リコール情報サイト

■Shenzhen Baseus Technology

・Baseusマグネット式ミニワイヤレス急速充電モバイルバッテリー　2022, 6000mAh 20W‐モデル

消費者庁リコール情報サイト

■VOXPOP

・公式ライセンス商品モバイルバッテリー各種

消費者庁リコール情報サイト（1）
消費者庁リコール情報サイト（2）
消費者庁リコール情報サイト（3）

■アグロワークス／コウリュウ

・ヒーターベスト購入時のノベルティー用モバイルバッテリー

消費者庁リコール情報サイト

■アベル

・リチウム充電器（3000mAh）ポータブルバッテリー（アベルブランド）

消費者庁リコール情報サイト

■イケア・ジャパン

・VARMFRONT　ヴァルムフロントモバイルバッテリー ダークブルー 10400 mAh
・VARMFRONT　ヴァルムフロントモバイルバッテリー ブルー 5200 mAh

消費者庁リコール情報サイト

■エレコム

・DE-M01L-10440シリーズ
・DE-M01L-13040シリーズ

消費者庁リコール情報サイト

■オール

・smart waysモバイルバッテリー06「SW-MB06」

消費者庁リコール情報サイト

■コストコホールセールジャパン

・コストコ専用モデル モバイルバッテリー　PQI Power 6000CV

消費者庁リコール情報サイト

・コストコ専用モデル モバイルバッテリー PQI Power 6000CV 2本組

消費者庁リコール情報サイト

■コロプラ／ダブルケイ

・スマートフォンバッテリー ゼロキス
・スマートフォンバッテリー メルクリオ
・ラパパのスマートフォンバッテリー

消費者庁リコール情報サイト

■セブン-イレブン・ジャパン／トップランド

・セブンライフスタイルスマートフォン用充電器

消費者庁リコール情報サイト

■ゼンデュア・ジャパン

・モバイルバッテリー　ZENDURE SuperMini 5K

消費者庁リコール情報サイト

■全日空商事

・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐飛行機モチーフ‐
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー-787‐8-
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐コックピット‐
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐垂直尾翼‐
・＜ANAオリジナル＞ポータブルバッテリー‐空‐

消費者庁リコール情報サイト

■ノジマ

・分離式モバイルバッテリー

消費者庁リコール情報サイト

■ハック

・ギガバンク 10000mAh
・パワーバンク 10400mAh

消費者庁リコール情報サイト

・パワーバンク エリプス

消費者庁リコール情報サイト

■ヒロ・コーポレーション

・3WAY ACアダプター一体型モバイルバッテリー　6700mAh

消費者庁リコール情報サイト

■藤本電業

・スティッキー リチウム内蔵充電器

消費者庁リコール情報サイト

■ベイシア電器

・ACアダプタ内蔵モバイルバッテリー

消費者庁リコール情報サイト

■ベルソス

・モバイルバッテリー 20000mAh

消費者庁リコール情報サイト

■ポケモン

・ポケモン モバイルバッテリー　RAVPower 10050mAh　ピカチュウ
・ポケモン モバイルバッテリー　RAVPower 10050mAh　モンスターボール

消費者庁リコール情報サイト

・モンスターボール　モバイルバッテリー　Anker 10000mAh

消費者庁リコール情報サイト

■メテックス

・EVERBright ソーラーパワーバンク

消費者庁リコール情報サイト

■ロア・インターナショナル

・HyperJuice 130W USB C バッテリーパック

消費者庁リコール情報サイト

リコール情報の確認は消費者庁のサイトが便利

　国内で発表されたリコール情報の確認は、消費者庁の「リコール情報サイト」が便利。トップページから製品名や型番を検索するだけで、手持ちの製品のリコールの有無を手軽にチェック可能だ。

　ただし、リコールの届出からサイト掲載まで時間が掛かることがあるため、実際に調べる際は、Google検索なども利用して、メーカーやメディアが発信している情報がないか一緒にチェックしたほうがよいだろう。

■関連サイト

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