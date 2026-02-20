第212回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」がオススメ!!

いよいよ見納め！ラストセールの旧デザイン「NEXTGEAR」お買い得モデル。持ち帰り販売も再開で通常の景色が戻ってきました：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
NEXTGEAR JG-A7A7X/EX

　大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ゲーミングPC「NEXTGEAR」の旧デザイン・ミニタワー筐体を採用した「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」です。

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

店長の徳永健太さん

NEXTGEAR JG-A7A7X/EX

オススメのゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」。筐体カラーはブラックとホワイトの2色。この親しみのあるデザインも、いよいよ見納めです

　マウスコンピューターの「NEXTGEAR」シリーズは、コストパフォーマンスに優れ、PCゲーミング入門にも最適なシリーズとして高い人気を集めています。昨年、ブランドが大規模にリニューアルし、新デザインの筐体が投入されましたが、その後も旧デザイン筐体モデルは併売されてきました。

　そんな旧デザイン筐体もいよいよ残りわずか。この「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」がラストセールになるとのこと。こちらは店頭販売限定のお買い得なモデルとなっています。

NEXTGEAR JG-A7A7X/EX

フロント入出力端子はアクセスしやすい天面右前方に配置

　主なスペックは、CPUにAMD「Ryzen 7 9800X3D」、GPUにAMD「Radeon RX 9070 XT」を搭載。店頭販売モデルならではの特徴として、標準でシステムメモリー32GB、Wi-Fi 6E対応無線LANモジュール搭載といったカスタマイズを施しています。ストレージは1TBのM.2 NVMe SSDを搭載。重量級のゲームタイトルも快適にプレイできる、ハイエンドに近いアッパーミドル構成です。

NEXTGEAR JG-A7A7X/EX

店頭価格は36万9800円。ブラック、ホワイトともに同額です

　徳永さんによると、今回でいよいよ旧デザインのNEXTGEARも最後ということで、特別にお買い得なモデルを用意したとのこと。ビデオメモリーを16GB搭載したRadeon RX 9070 XTの採用により、最新の重量級ゲームも余裕を持って動作するといいます。

　ちなみに、同じく昨年リブランドされた「G-Tune」の旧デザイン筐体モデルも、同様に販売終了が近づいています。こちらも併せて店頭でチェックしてみてください。

　また、昨年末の急激な需要増に伴う新規受注停止の影響についても伺いました。店頭では年明けから徐々に各シリーズの受注が再開されており、このたびデスクトップパソコンの店頭在庫販売も正式に再開されたとのこと。

　今回オススメに挙がった「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」も、店頭在庫があればそのまま持ち帰ることが可能です。

　これでほぼ通常通りの販売形態に戻ったと言えそうです。店頭ではウェブ販売にはない独自のお買い得モデルを用意していることもあるので、ぜひ足を運んでみてください！

NEXTGEAR JG-A7A7X/EXの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz、96MBL3キャッシュ）
CPUクーラー 水冷クーラー
メモリー 32GB（16GB×2）
ストレージ 1TB SSD（NVMe Gen4）
ビデオカード AMD Radeon RX 9070 XT (16GB)
無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
電源ユニット 850W（80PLUS GOLD）
店頭価格 36万9800円

■関連サイト

【取材協力】

mouse トップへ

連載

この連載の一覧へ