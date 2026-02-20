いよいよ見納め！ラストセールの旧デザイン「NEXTGEAR」お買い得モデル。持ち帰り販売も再開で通常の景色が戻ってきました：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ゲーミングPC「NEXTGEAR」の旧デザイン・ミニタワー筐体を採用した「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」です。

マウスコンピューターの「NEXTGEAR」シリーズは、コストパフォーマンスに優れ、PCゲーミング入門にも最適なシリーズとして高い人気を集めています。昨年、ブランドが大規模にリニューアルし、新デザインの筐体が投入されましたが、その後も旧デザイン筐体モデルは併売されてきました。

そんな旧デザイン筐体もいよいよ残りわずか。この「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」がラストセールになるとのこと。こちらは店頭販売限定のお買い得なモデルとなっています。

主なスペックは、CPUにAMD「Ryzen 7 9800X3D」、GPUにAMD「Radeon RX 9070 XT」を搭載。店頭販売モデルならではの特徴として、標準でシステムメモリー32GB、Wi-Fi 6E対応無線LANモジュール搭載といったカスタマイズを施しています。ストレージは1TBのM.2 NVMe SSDを搭載。重量級のゲームタイトルも快適にプレイできる、ハイエンドに近いアッパーミドル構成です。

徳永さんによると、今回でいよいよ旧デザインのNEXTGEARも最後ということで、特別にお買い得なモデルを用意したとのこと。ビデオメモリーを16GB搭載したRadeon RX 9070 XTの採用により、最新の重量級ゲームも余裕を持って動作するといいます。

ちなみに、同じく昨年リブランドされた「G-Tune」の旧デザイン筐体モデルも、同様に販売終了が近づいています。こちらも併せて店頭でチェックしてみてください。

また、昨年末の急激な需要増に伴う新規受注停止の影響についても伺いました。店頭では年明けから徐々に各シリーズの受注が再開されており、このたびデスクトップパソコンの店頭在庫販売も正式に再開されたとのこと。

今回オススメに挙がった「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」も、店頭在庫があればそのまま持ち帰ることが可能です。

これでほぼ通常通りの販売形態に戻ったと言えそうです。店頭ではウェブ販売にはない独自のお買い得モデルを用意していることもあるので、ぜひ足を運んでみてください！