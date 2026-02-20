第212回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」がオススメ!!
いよいよ見納め！ラストセールの旧デザイン「NEXTGEAR」お買い得モデル。持ち帰り販売も再開で通常の景色が戻ってきました：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ゲーミングPC「NEXTGEAR」の旧デザイン・ミニタワー筐体を採用した「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」です。
マウスコンピューターの「NEXTGEAR」シリーズは、コストパフォーマンスに優れ、PCゲーミング入門にも最適なシリーズとして高い人気を集めています。昨年、ブランドが大規模にリニューアルし、新デザインの筐体が投入されましたが、その後も旧デザイン筐体モデルは併売されてきました。
そんな旧デザイン筐体もいよいよ残りわずか。この「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」がラストセールになるとのこと。こちらは店頭販売限定のお買い得なモデルとなっています。
主なスペックは、CPUにAMD「Ryzen 7 9800X3D」、GPUにAMD「Radeon RX 9070 XT」を搭載。店頭販売モデルならではの特徴として、標準でシステムメモリー32GB、Wi-Fi 6E対応無線LANモジュール搭載といったカスタマイズを施しています。ストレージは1TBのM.2 NVMe SSDを搭載。重量級のゲームタイトルも快適にプレイできる、ハイエンドに近いアッパーミドル構成です。
徳永さんによると、今回でいよいよ旧デザインのNEXTGEARも最後ということで、特別にお買い得なモデルを用意したとのこと。ビデオメモリーを16GB搭載したRadeon RX 9070 XTの採用により、最新の重量級ゲームも余裕を持って動作するといいます。
ちなみに、同じく昨年リブランドされた「G-Tune」の旧デザイン筐体モデルも、同様に販売終了が近づいています。こちらも併せて店頭でチェックしてみてください。
また、昨年末の急激な需要増に伴う新規受注停止の影響についても伺いました。店頭では年明けから徐々に各シリーズの受注が再開されており、このたびデスクトップパソコンの店頭在庫販売も正式に再開されたとのこと。
今回オススメに挙がった「NEXTGEAR JG-A7A7X/EX」も、店頭在庫があればそのまま持ち帰ることが可能です。
これでほぼ通常通りの販売形態に戻ったと言えそうです。店頭ではウェブ販売にはない独自のお買い得モデルを用意していることもあるので、ぜひ足を運んでみてください！
|NEXTGEAR JG-A7A7X/EXの主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz、96MBL3キャッシュ）
|CPUクーラー
|水冷クーラー
|メモリー
|32GB（16GB×2）
|ストレージ
|1TB SSD（NVMe Gen4）
|ビデオカード
|AMD Radeon RX 9070 XT (16GB)
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|電源ユニット
|850W（80PLUS GOLD）
|店頭価格
|36万9800円
- 第211回
デジタル新時代に突入した！よもやクリック感も制御しちゃう、ラピッドトリガー搭載のロジクールGゲーミングマウス：ソフマップ なんば店
- 第210回
PCパーツ手頃に6480円で増設できる小型ディスプレーがアツい！設置の自由度が高い、自作ユーザーに嬉しいカスタマイズアイテム：PCワンズ
- 第209回
デジタルシリーズ最高の熱伝導性能でオーバークロックにも良き！ 美少女が目印のCWPT熱伝導グリスに最新モデルが登場：ツクモLABI1なんば店
- 第208回
デジタルこれでこの価格はスゴすぎや！ ガラスパネル×光るファン4基の映えるPCケースが1万3480円：ドスパラ大阪・なんば店
- 第207回
デジタルえ？創作向けPCなのにゲーム並みの画面ぬるぬる？ 生成AIも使えるパワフルなCopilot+ PC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
- 第206回
デジタル3面ガラスパネルの美学。こだわりデザインに惚れ惚れする究極のゲーミングPC：ソフマップ なんば店
- 第205回
PCパーツ売り切れ寸前！ スタイリッシュなボディーとネコミミ液晶ドングルで人気すぎる「幻 HUAN」：PCワンズ
- 第204回
デジタルこれを待っていた人もいるのでは？ 性能も見た目も妥協しないNoctua 第2世代140mmファン、待望のブラックが登場：ツクモLABI1なんば店
- 第203回
デジタル来るところまで来てしまった！全方位で映える4面液晶パネルの水冷ヘッドを搭載する、Thermaltakeの簡易水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第202回
デジタル破格の70％ラピトリ対応キーボードや約38gの超軽マウスなど。軽くて強い、そして安いG TUNE純正デバイス：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店