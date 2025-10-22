コメダに秋冬スイーツきた〜！思わず迷っちゃう4種類がズラリ

コメダ珈琲店では秋冬の新作ケーキ3種を10月29日より季節限定で販売する。

秋冬に食べたい！コメダの新作スイーツ

コメダ珈琲店から、秋冬の新作ケーキ3種「ごちそうカスタード」「ごまいもんぶらん」「アプリコットショコラ」が新しく登場。9月から販売されている「純栗ぃむ」とあわせて秋冬は4種の展開となる。

▲「ごちそうカスタード」（530円〜590円、価格は店舗により異なる）



カラメルが染み込んだスポンジの上には、やさしい口どけのカスタードクリーム。天面にも艶やかなカラメルをまとわせて、側面にはアーモンドをトッピング。香ばしさがしっかり感じられるように仕上げている。カスタードクリームのやさしい甘さと、ほろ苦いカラメルのハーモニーを楽しめるという一品。



▲「ごまいもんぶらん」（530円〜590円、価格は店舗により異なる）



鳴門金時クリームのまろやかな甘みのモンブラン。ココアスポンジの上には黒ごまホイップがかくれんぼ。鳴門金時クリームの甘さと、黒ごまホイップの香ばしさ、なめらかな口どけの甘さが合わさって、一口ごとに調和を感じられるとのこと。





▲「アプリコットショコラ」（530円〜590円、価格は店舗により異なる）



しっとりとしたショコラ生地の表面を、パリッと艶やかにコーティングしたショコラケーキ。土台のスポンジにはアプリコットソースが3層に重なり、一口頬張ると華やかな香りと酸味が口いっぱいに広がる。ビターなショコラと甘酸っぱいアプリコットソースが引き立て合い、食べ進めるたびに深みある味わいが楽しめるとうたう。



▲「純栗ぃむ」（530円〜590円、価格は店舗により異なる）



秋冬のコメダ珈琲店の定番ケーキ、「純栗ぃむ」。 スポンジの上にはホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピング。栗のおいしさが詰まった、シンプルかつ味わい深いモンブランは、毎年好評を集める一品。



販売期間はすべて2026年3月上旬ごろまでを予定。商品はどれも持ち帰りが可能。

お気に入りのドリンクと合わせて

思わずどれにするか迷ってしまう新作スイーツたち。温かいコーヒーや紅茶など、お気に入りのドリンクと共にいただきたい！

（※文中の価格はすべて税込）