人気FPS「Halo」公式X（Twitter）は10月25日、シリーズ1作目「Halo: Combat Evolved」のリメイク版である「Halo: Campaign Evolved」を、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに発売すると発表した。

発売時期は2026年予定で、追加ミッションや新機能などを用意するとのこと。オフラインでは画面分割による2人プレイ、オンラインでは最大4人の協力マルチプレイに対応している。

本シリーズはXboxの顔とも言えるタイトルであり、今回はシリーズで初めてPlayStationに対応することで話題を呼んでいる。

ユーザーからは「ついに箱から出る時が来た！」「これは買いですわ」「Nintendo Switch 2にもいつか来るだろうか…」などのコメントが寄せられていた。

